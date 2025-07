Triple H: «Hoy es más difícil hacer lucha libre»

Triple H analiza el legado de Hulk Hogan, el nuevo formato de SummerSlam y los retos creativos actuales en WWE, incluyendo el impacto de Unreal de Netflix. Todo ello en una reciente entrevista con WFAN mientras la compañía está a dos días del «Mayor Evento del Verano».

Homenaje a Hulk Hogan en SummerSlam

“ Estamos trabajando en el show ahora mismo… se trata de encontrar el equilibrio correcto . No se puede rendir suficiente tributo por sus logros en WWE o en la lucha libre en general. Podrías argumentar que ninguno de nosotros estaría aquí sin él. Pero también hay controversias, y queremos ser conscientes de eso. Estamos tomando esas decisiones en tiempo real, como todos los demás.”

Su primera impresión de Hulk Hogan

“Mi primera exposición a Hulk fue cuando llegó a WWF por primera vez, como heel con Freddy Blassie como su mánager. Yo pensaba: ‘Wow, este tipo es increíble’ . Cuando volvió y venció al Iron Sheik, desató algo sin comparación. Más tarde, como Hollywood Hogan, volvió a trascender la industria con el nWo. Fueron dos carreras generacionales que lo posicionaron no solo como la estrella más grande, sino como alguien que trascendió fuera del negocio .”

Hulk Hogan en la cultura popular

“Hubo un momento en los 80s donde probablemente Hulk Hogan era el hombre más reconocido del planeta. Él, Michael Jackson… estaba en esa lista. No creo que pueda replicarse jamás lo que logró. Porque fue el primero, el que causó la explosión. MTV era lo más grande, y de repente estaban Hulk Hogan, Cyndi Lauper… eso fue lo más comentado en ese tiempo. Hogan fue quien lanzó a los Bret Hart, Stone Cold, The Rock, etc. Esa entrada al ‘zeitgeist’ antes del internet fue gracias a Hulk Hogan.”