Triple H hará un importante anuncio este viernes

Durante esta semana, trascendió la noticia de que WrestleMania 43 tendrá lugar en Arabia Saudita, según el anuncio hecho por Turki Alalshikh, presidente de la Autoridad General de Entretenimiento (GEA), con PWInsider ratificando la veracidad de la noticia; no obstante, WWE todavía no se ha pronunciado al respecto, aunque fuentes internas esperan que el anuncio se haga pronto.

► ¿Se anunciará WrestleMania 43 en Arabia Saudita?

El director de contenido de la WWE, Paul “Triple H” Levesque, publicó en sus redes sociales este jueves un mensaje haciendo referencia a un gran anuncio que ocurrirá este viernes 12 por septiembre en horas de la tarde en el canal de YouTube de la WWE.

«Haremos un gran anuncio en el canal de YouTube de WWE. El viernes a las 3:00 p. m. ET/12:00 p. m. PT. Te dije que cambiaríamos el juego. Y apenas estamos empezando.»

En este punto, se desconocen los detalles que tendrá el anuncio, pero muchos especulan que tendría relación con la llegada de WresteleMania a Arabia Saudita, en lo que podría ser la primera ocasión que el gran evento se lleve a cabo fuera de los Estados Unidos de América. Evidententemte, de concretarse, habría mucho dinero de por medio y se especula incluso con la aparición de algunas de las leyendas vivientes de la WWE.

En un dato no menor, el propio canal de YouTube de la WWE ha confirmado que junto a Triple H estarán The Undertaker, Shawn Michaels, Seth Rollins, Logan Paul, Bianca Belair, Liv Morgan, Stephanie Vaquer y Charlotte Flair, por lo que se espera que se trate de algo de gran impacto en la industria.