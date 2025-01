Triple H: «Habrán menos comerciales en WWE RAW»

La edición del 6 de enero de Monday Night RAW dará inicio a la era Netflix de la compañía, la cual será inédita por cuanto es la primera vez que el programa se transmitirá fuera de la televisión convencional (o por cable), e incluso el propio Triple H mencionó que la duración del programa sería flexible. Si a tal expectativa le añadimos el hecho de la cantidad de estrellas que se harán presentes, como The Rock, Hulk Hogan, Roman Reigns, Cody Rhodes, John Cena, Seth Rollins, CM Punk, entre otros, se espera que este sea un episodio icónico, que probablemente marcará un antes y un después en la compañía.

► Triple H resalta el valor de los cortes comerciales

Durante una aparición reciente en The Press Box, Triple H explicó cómo funcionarán los cortes comerciales durante las transmisiones de WWE en Netflix, y aunque no garantizó la eliminación de estos, sí mencionó que estos van a reducirse (a diferencia de cuando se transmitía en la televisión convencional), resaltando la importancia de tenerlos.

«Mira, supongo que por su parte el dinero es parte de esto. Nos están pagando mucho dinero. Están en el negocio de ganar dinero, por lo que deben tener tiempos de publicidad y tienen espacio para vender cosas, aunque sea un producto de suscripción. Hay otros factores que influyen en eso para ellos. Para nosotros, hasta cierto punto, es algo gracioso. A veces, nos dicen, por alguna razón, ‘Oye, puedes tener toda la primera hora sin comerciales'».

“La televisión en vivo sin comerciales es increíblemente difícil. La gente no lo entiende. Para poder pasar de, esta lucha termina, tienes que sacarlos de la arena, tienes que ir detrás del escenario, tienes que ir a estas otras cosas, tienes que estar listo para todo, en tiempo real, en ese momento. Si algo falla, si alguien se lesiona, no hay ningún lugar a donde ir. No hay comerciales a los que ir”.

“Hay menos tiempo comercial. Va a ser más manejable, al menos por ahora. Cualquier cosa puede cambiar, pero al menos por ahora. También creo que esto será un trabajo en progreso para nosotros. El formato es ligeramente diferente aquí. “La forma en que trabajamos con las cosas es ligeramente diferente, así que nos llevará un minuto también llegar a un punto en el que nos sintamos cómodos y nos sintamos cómodos entrando y saliendo de todo e yendo a donde necesitamos ir. Pero creo que será una mejor experiencia para la gente. Es solo una parte de lo que hacemos”.

“Me hace reír cuando la gente dice: ‘Hay tantos comerciales esta semana’. Bueno, exactamente la misma cantidad de comerciales que tuvimos la semana pasada. Te concedo que tal vez no hicimos un buen trabajo administrando el tiempo entre los comerciales, pero es la misma cantidad de comerciales. No cambiamos nada. El formato es el mismo”.