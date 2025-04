Triple H habló sobre Vince McMahon en su inducción

Desde que Vince McMahon renunció como la cabeza de la WWE tras ser acusado de conducta sexual inapropiada, al interior han tomado posiciones divididas en torno a su situación, ya que si bien reconocen todo lo que aportó a la industria, no están de acuerdo con las conductas inapropiadas que adoptó y esperan que sea la propia justicia la que determine su culpabilidad o no de este caso. Otros, en cambio, han sido más diplomáticos sobre este tema o prefieren no hablar mucho.

► Triple H le agradece a Vince McMahon

Triple H, quien había mantenido distancia en torno a decir algo sobre Vince McMahon —porque además era su suegro— decidió hablar «sobre el elefante en la habitación» en la reciente edición del Salón de la Fama WWE 2025, donde fue inducido por segunda vez.

Durante su discurso de inducción, tras hablar de su carrera, su familia y su camino a la cima de la WWE, Triple H hizo una pausa para hablar directamente de Vince McMahon, resaltando que fue el hombre que cambió su vida para siempre.

«Hay un tema que he estado evitando toda la noche. Vince McMahon. Es una historia complicada, una relación complicada, pero no estaría aquí si no fuera por él.»

«Mi gratitud no solo va desde una perspectiva empresarial, por ayudarme a integrarme en el sistema creativo, sino también en la vida. Es el padre de mi esposa. El abuelo de mis hijas. Es complicado. Cuando alguien te ayuda tanto, le debes mucho. Me enseñó mucho sobre qué hacer y qué no hacer. Te quiero, Vince».

Los asistentes a la ceremonia aplaudieron a Triple H luego de esta parte del discurso, pero finalmente se sinceró sobre el asunto, y es comprensible la postura que ha tomado, puesto que evidentemente es parte de su familia, y también es innegable que aprendió de él acerca del negocio que hoy en día lidera. El ex mandamás de la WWE no estuvo en la ceremonia.