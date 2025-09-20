Triple H: «¿Goldberg el número uno? ¡Ni en broma!»

Con motivo de la celebración de Wrestlepalooza, el primer evento de WWE en ESPN, el periodista Stephen A. Smith lleva a Triple H al programa First Take y le descubre su Top 5 de luchadores. «El Juego» no está de acuerdo con él.

► Triple H y Stephen A. Smith en First Take

Stephen A. Smith:

Tengo una sola pregunta para todos ustedes… ¿están listos?

[El público aplaude y grita.]

Presentador:

Bienvenidos de nuevo a First Take. Hoy con nosotros, miembro del Salón de la Fama de WWE, actual jefe de contenido y con un gran evento en ESPN mañana: el único e inigualable… ¡Triple H! ¿Cómo estás, campeón?

Triple H:

Feliz de estar aquí.

Stephen A.:

Mañana es la víspera de Wrestlepalooza, el primer Premium Live Event de WWE en ESPN. ¿Qué debería emocionar más a los fans?

Triple H:

Mira, lo primero es la alianza con ESPN. Cuando era niño soñaba con un lugar donde hablaran de mi pasión, la WWE. Antes WrestleMania pasaba y en las noticias nadie decía nada. Ahora ESPN nos da esa plataforma. Y este evento va a ser enorme: Cena contra Lesnar será brutal, Punk y AJ Lee contra Becky y Seth Rollins también. Todo el show será un espectáculo. Si nunca viste WWE, este es el momento.

Presentador:

¿Y qué te hace seguir subiendo la vara con eventos cada vez más grandes como este?

Triple H:

Es como en cualquier deporte: ganas un Super Bowl y quieres otro. Siempre pienso: “¿Cómo superamos esto?”. Y siempre encontramos la forma.

Stephen A.:

Déjame decirte, es surreal tenerte aquí. Yo crecí viéndote. Y casi me metes en problemas: un día intenté imitarte escupiendo agua en la mesa y mi mamá casi me mata. [Risas] Pero déjame hacerte una pregunta seria: como atleta que pasó a ser empresario, ¿qué consejo das a quienes hacen esa transición?

Triple H:

Debes tratarlo igual que tu carrera. Cada detalle cuenta. Tienes que demostrar que no eres solo un atleta, sino también un profesional. Es la misma pasión y dedicación, pero aplicada a los negocios, las 24 horas. Si lo haces, no hay nada que no puedas lograr.

Stephen A.:

Muy bien. Ahora te voy a meter en líos… Mañana habrá grandes luchadores en WrestlePalooza, pero quiero hablar de los mejores de todos los tiempos. Mi lista personal. No son los “mejores”, son mis favoritos, los que me marcaron. Triple H, tú ya estás en mi corazón, pero mira esto.

Stephen A. presenta su lista:

#5: Road Warriors – “El mejor equipo en parejas.”

#4: The Rock – “Showman absoluto, pasó de la lucha al cine.”

#3: Hulk Hogan – “Icónico, cuando levantó a Andre en WrestleMania III fue histórico.”

#2: Ric Flair – “Nature Boy, el carisma en persona.”

#1: Goldberg – “Su entrada, su aura, 175-0 al inicio. Era mi tipo.”

Triple H:

¿De verdad hiciste una lista sin Stone Cold?

Stephen A.:

Lo pensé, igual que Randy Savage y Dusty Rhodes. Ellos son mis menciones honorables.

Triple H:

Lo que él hace para vivir es molestar a la gente. Armó una lista sólida con Road Warriors, The Rock, Hogan, Flair… y luego mete a Goldberg en el número uno solo porque sabe que eso enoja a todos. Amo a Bill, tuvo grandes momentos, pero ¿#1? Vamos…

Analistas (Ryan Clark y Cam Jordan):

¡No pusiste a Shawn Michaels! ¿Ni a John Cena? ¿Y los Dudley Boyz? ¿Jimmy Snuka?

Stephen A.:

Respeto a todos, pero Road Warriors son el mejor equipo en parejas de todos los tiempos.

Triple H:

¿Y Shawn Michaels? No puedes hablar de los grandes sin él.

Analistas:

¡Stephen A. solo quiere polémica, por eso puso a Goldberg arriba!

Stephen A.:

¡Ese es mi top 5 y no lo cambio!

Presentador:

Lo sabremos mañana en WrestlePalooza en ESPN, con John Cena contra Brock Lesnar en el evento principal.