El actual director de contenido de la WWE, Triple H, cuando todavía se llamaba Hunter Hearst Helmsley, hizo su debut en WrestleMania, el mayor evento de todos, enfrentando al Ultimate Warrior en la edición 12 en el Arrowhead Pond en Anaheim (California). No tuvo demasiado tiempo para disfrutar de la experiencia ya que fue derrotado por la leyenda en minuto y medio.

► El debut en WrestleMania

«HHH» visitó recientemente el popular programa The Tonight Show Starring Jimmy Fallon y aquel combate fue uno de los temas que entrevistador y entrevistaron trataron, abordando el ex luchador la cuestión de si se sintió avergonzado tanto por la rápida caída como porque su oponente no vendió su Pedigree aclarando que para él fue un completo honor.



“Es algo curioso para mí. Este fue mi primer WrestleMania en el que luché. Para mucha gente, este momento casi se considera algo vergonzoso en mi carrera, ya que básicamente fui aplastado en un par de minutos por The Ultimate Warrior. Pero para mí, en primer lugar, fue mi primer WrestleMania, y en segundo lugar, The Ultimate Warrior es una de las estrellas más grandes en la historia de WWE. Así que cuando vinieron y me dijeron que iba a trabajar con The Ultimate Warrior en WrestleMania, estaba completamente fuera de mí de la emoción. Para mí, ese es uno de mis recuerdos más grandes. Es como ir al Super Bowl y tener la oportunidad de lanzar contra Brady o algo así. Fue simplemente una experiencia increíble para mí y la disfruté enormemente«.