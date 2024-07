Triple H, feliz con resultados de WWE Speed

El Director Creativo de Contenido WWE, Triple H, ha sorprendido al realizar una publicación en su cuenta oficial de X, antes Twitter, en donde asegura que está realmente feliz porque WWE Speed, el show televisivo de WWE que se emite exclusivamente a través de la red social X, antes Twitter, ha sido un gran éxito.

#WWESpeed is averaging an astounding 1.5 million views per episode on @X. 20 episodes in, and we’re just getting started. Stay tuned… pic.twitter.com/EdepuTC5lC

— Triple H (@TripleH) July 12, 2024