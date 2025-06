Triple H felicitó a Cody Rhodes y Randy Orton

Cody Rhodes y Randy Orton disputaron la final de King of the Ring en la lucha de apertura de Night of Champions 2025, con victoria de The American Nightmare que suma un nuevo logro en su palmarés y va rumbo a SummerSlam para tener una nueva lucha titular y volver a la cima. Ambos ya han tenido historia previa en la etapa anterior del primero en la WWE, y finalmente logró derrotar a The Viper por primera vez en un mano a mano.

► Cody Rhodes es el nuevo King of the Ring

El combate entre Cody Rhodes y Randy Orton fue muy bueno y el marco del público lo hizo aún más emotivo con el constante apoyo que ambos luchadores recibieron. Triple H habló en el post Show de Night of Champions y valoró este combate y resaltó un poco la historia entre ambos, resaltando también el apoyo que el público de Arabia Saudita brindó durante la final de King of the Ring.

«Randy Orton marca una era, Cody Rhodes posiblemente define este momento en el que vivimos, pero la historia entre ellos, la dinámica de mentor-alumno que hay allí, fue increíble verlos hacer lo que hacen. Dos verdaderos profesionales como ellos subiendo al ring y haciendo lo que hacen, incendiando este lugar; fue increíble».

«Una noche increíble para ambos, pero me quito el sombrero ante Cody Rhodes; desde que regresó a la WWE, no ha parado».

Con su victoria en King of the Ring, es posible que Cody Rhodes decida retar a John Cena en SummerSlam por el Campeonato Indisputable WWE, luego de que el 17 veces Campeón Mundial defendiera con éxito su título ante CM Punk.