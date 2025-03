Triple H: «Este fin de semana cambiará la industria»

Para WrestleMania 41 todavía deberemos esperar casi de dos meses, pero los próximos días no pueden ser pasados por alto para quienes quieran estar al tanto del «Road To WrestleMania».

Recordemos, mañana se celebra Elimination Chamber: Toronto, y los ganadores dentro de la estructura que da nombre al show definirán el resto de luchas principales para WrestleMania 41. Pero además, The Rock ha añadido un extra de «hype», pues el veterano estará en la ciudad canadiense, esperando que Cody Rhodes responda a su extraña propuesta del pasado viernes.

Y Triple H, al llegar hoy a Toronto, ha querido dar cuenta de lo que está por llegar.

Touched down in Toronto ➡️ #Smackdown @ScotiabankArena



The start of an industry-changing weekend. #WWEChamber pic.twitter.com/vqPwF03Qbr