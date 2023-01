Triple H es el jefe creativo de la WWE, aún con el reciente retorno de Vince McMahon, y a quien todos ven como el líder de la compañía en su nueva era. Ahora, ¿está preparado para serlo? Vince Russo estuvo hablando de ello recientemente en Writing With Russo (gracias por la transcripción a eWrestlingNews).

► Triple H no está preparado

“Supongo que esta es otra idea de Triple H. Triple H vuelve a cambiar el personaje de Lashley. Estos malditos tipos no están calificados para el puesto. Ni siquiera leí el artículo porque no me importa. ¿Cuántos cambios de personaje habrá antes de que te mires en el espejo y digas: ‘¿Sabes qué, hombre? Realmente no estoy calificado para hacer esto; ha habido muchos más fallos que aciertos. Realmente necesito encontrar a alguien que sepa lo que está haciendo’”.

► Una compañía exitosa

“Soy un gran defensor de permanecer en un carril. Sabes lo que haces mejor. Sabes cuáles son tus puntos fuertes, sabes cuáles son tus debilidades. Si todos se mantuvieran en su carril, tendrías una empresa muy exitosa. Pero lo que tienes es gente cruzando carriles porque más sombreros, más posiciones significan más dinero, y eso significa más poder. Hermano, no todos somos buenos en todo, hermano”.

► Triple H en WWE, Vince Russo en WCW

“Hermano, fui el campeón de peso completo durante 24 horas. Hermano, ¿crees que, de manera realista, podría haber sido un campeón de peso completo? Ese es el equivalente a Triple H escribiendo el programa. Eso es el equivalente a eso, hermano. Y ese es mi problema. Si los muchachos se mantuvieran en tu carril e hicieran lo que se les da bien y encontraran a las personas adecuadas para los otros trabajos, hermano”.

¿Qué opináis de las palabras de Vince Russo?