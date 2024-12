Triple H en la NBA: «Todos estaban molestos»

Anteriormente, conocíamos el susto que se dio Triple H con Jalen Brunson de la NBA en WWE SmackDown cuando pensó que el jugador se había lesionado:

«No estaba molesto, estaba asustado. Pensé: ‘Lo único que no podemos hacer es lastimar a (Jalen)’. Le había dicho a todos que, en algún momento, alguien como tú entra, y mientras todos hablan contigo, eres una gran estrella, especialmente en nuestro mundo. Terminan convenciéndose de todo lo que dices. Es mi trabajo asegurarme de que nadie salga herido. Yo decía: «No me importa lo que diga, no debe hacer cosas con su mano y tenemos que ser cuidadosos». Entraste, te deslízaste y te apoyaste en tu mano. Me levanté de mi asiento diciendo: «¡Oh, Dios mío! Nunca más haremos nada con la NBA. Estamos condenados».

► Entró a la cancha

Ahora, atendiendo también a sus declaraciones en The Roommates Show with Brunson and Josh Hart, descubrimos otra situación extraña de HHH en la liga de basket cuando fue invitado por los Philadelphia 76ers durante los play-offs de 2021 a acompañar a Joel Embiid para tocar ambos la campana de la libertad antes de un partido; «The Game» también narró un video del mismo equipo antes de la temporada 2024-2025.

«Cuando lo hice con Joel, nadie me dijo, ‘No vayas a la cancha.’ Fuimos a hacerlo y él me dijo, ‘Hagamos el crotch chop. Sígueme.’ Él corrió directamente hacia la cancha, yo corrí hacia la cancha, y estábamos haciendo todo eso. Cuando volví, me dijeron, ‘¿Por qué fuiste a la cancha?’ Era algo con los zapatos o algo así. Todos estaban molestos por eso. [Joel] no le importó. Dijo, ‘No te preocupes por eso'».

