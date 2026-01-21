Triple H elogió el trabajo de Pat McAfee en WWE

Durante los últimos años, Pat McAfee fue una figura habitual en la WWE, trabajando como comentarista en Monday Night Raw, y luchando de manera ocasional, como en su momento lo hiciera contra tipos como Baron Corbin, Adam Cole, Austin Theory, y recientemente, contra Gunther. Actualmente se ha tomado una pausa y se ha dedicado de lleno a su programa «The Pat McAfee Show», al igual que sus compromisos con el fútbol universitario en ESPN College Day.

► Pat McAfee alternaba sus roles de comentarista y luchador en WWE

El director de operaciones de la WWE, Paul «Triple H» Levesque, elogió ampliamente a sus talentos principales durante la recién estrenada segunda temporada de «WWE Unreal» en Netflix, y una de esas estrellas fue el comentarista Pat McAfee. El primer episodio de la nueva temporada mostró los entretelones de WWE Backlash 2025, donde McAfee se enfrentó a Gunther tras la derrota de este último por el Campeonato Mundial Peso Pesado ante Jey Uso. «The Game» elogió al ex jugador de la NFL antes de que el programa profundizara en la logística del combate.

«Pat McAfee es la cara visible de la WWE para mucha gente. La relación de Pat con nosotros viene de lejos. Tenía una vaga idea de quién era, sabía que era pateador de los Colts. Ha sido increíble verlo pasar de ser un pequeño podcaster a trabajar en la NFL, a ESPN, y a simplemente seguir triunfando.»

McAfee se encontró en el combate con Gunther después de que «The Ring General» confrontara a Michael Cole en los comentarios, y el ex NFL salió en su defensa. No obstante, como era previsible, McAfee fue derrotado por Gunther.

A finales de junio Pat McAfee anunciaba que dejaba la mesa de comentarios de WWE debido a que se encontraba agotado, aunque luego se mostró molesto con los fanáticos que se burlaban de él por el motivo que dejó, aunque era evidente que no tenía previsto regresar, algo que la compañía ya lo conocía de antemano. No obstante, el comentarista hizo una aparición especial en Wrestrepalooza en septiembre pasado, evento que se llevó a cabo en Indianápolis, ciudad en donde reside.