Triple H elogia a The Rock: «Ama a WWE»

Aunque muchos pudieran pensar que la relación de Triple H con The Rock no es la mejor, luego de que el afamado actor de Hollywood regresara a WWE con mucha fuerza el año pasado, logrando un nivel de poder igual o incluso mayor que Hunter, parece ser que las cosas no son tan así.

Y es que el actual Director Creativo de Contenido WWE, concedió una entrevista a Jimmy Traina de Sports Illustrated, y allí dio unas interesantes palabras de elogio para Dwayne Johnson, destacando su amor por WWE. Estas fueron sus declaraciones:

► Triple H elogia a a lo grande a The Rock por su amor por WWE

“Lo único acerca de The Rock, puedes llamarlo el Jefe Final, y de alguna manera es una afirmación precisa. Él es, no quiero decir más que nadie, pero es la mayor estrella de taquilla del mundo. Se ha ganado el derecho y está en una posición en la que puede hacer lo que quiera.

«Hace lo que es correcto para WWE y para los proyectos en los que trabaja. Él ve esto de esa manera también. Su pasión, su ADN, su linaje, su familia, todo está entrelazado en esto. Lo ama. The Rock ama WWE”.

“Bromeamos sobre esto todo el tiempo, cada vez que aparece, sin importar lo que sea, los escalofríos que siente cuando sale, son reales. Es muy apasionado por eso. Y con razón, porque no hay electricidad ni sensación como esa. Cuando caminas frente a 20 mil personas en una arena completamente llena, no hay nada igual en el mundo.

“Se ha ganado el derecho de venir y irse como le plazca y confiar en que siempre hará lo que sea mejor para WWE al final. Es súper colaborativo conmigo y con Nick en lo que queremos hacer, contrario a lo que mucha gente piensa.

«El tiempo dirá. No quiero revelar nada, pero realmente creo que cuando aparezcan momentos que sean enormes y cambien el juego, él será un factor decisivo. Eso es lo que hace y quién es».