Triple H discute su agenda y la de Nick Khan

WWE está teniendo uno de sus años más exitosos en 2024, tanto desde el punto de vista creativo como financiero, a la vez que está ganando una mayor exposición a nivel global. Dicho esto, han tenido grandes números en relación a las ventas de entradas, batiendo récords en los diferentes eventos que han llevado a cabo desde que Triple H tomara las riendas a nivel creativo, siendo SummerSlam 2024 el último de una ya extensa lista.

► Triple H destaca el éxito de los eventos en vivo internacionales

A pesar del éxito que ha tenido WWE en sus recientes eventos en vivo, Triple H va por más. Durante la conferencia de prensa posterior a SummerSlam, Triple H señaló que su agenda y la del presidente de la WWE, Nick Khan, podrían poner a la compañía listo para un gran final del 2024.

«Nick Khan y yo teníamos una agenda muy específica sobre cómo queríamos abordar este año y la forma en que queríamos que se desarrollara, y creo que lo has visto en todos los eventos internacionales que hemos realizado, y el tamaño de estos. eventos, dónde están ubicados y cómo los hemos hecho. Este año cerrará a lo grande, emocionados por todo, el futuro es brillante, esta es la lista más increíble que he visto, la más talentosa. , más dedicado, todo el mundo se está divirtiendo mucho en este momento, incluyéndome a mí, que es la mejor parte. Todos estamos avanzando, si lo que creo que será cierto es cierto, no has visto nada todavía».

En relación a los siguientes eventos premium que tiene WWE en el calendario, seguirá Bash In Berlin, que se llevará a cabo este 31 de agosto, que también está en camino de ser un espectáculo con entradas agotadas, como ha sido una sana costumbre en los eventos que se han llevado a cabo fuera de los Estados Unidos. Bad Blood, Crown Jewel y Survivor Series serán los siguientes eventos que WWE tiene previsto antes de finalizar el 2024.