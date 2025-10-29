Triple H dirige WWE: Russo ataca, DeMott defiende

El ex-escritor de la WWE Vince Russo critica a Triple H mientras que el ex-luchador y ex-entrenador de WWE Bill DeMott sale en su defensa. Ambos no hablan el uno al otro sino que sus declaraciones provienen de distintas entrevistas recientes.

► Esto dice Vince Russo

“Triple H no se va a volver moderno de la noche a la mañana. Triple H no es moderno. Triple H nunca ha sido moderno. Se los prometo, soy más de 10 años mayor que Triple H… ¡y soy mil veces más moderno que él! Es esa mentalidad de lucha libre tradicional.”

“Si me preguntas qué cambios necesita WWE para volver a ser un gran show, la respuesta es sencilla: hay que eliminar completamente a los buenos viejos muchachos. Punto final. No me importa lo que digan, Hunter (Triple H) tiene que irse. Heyman tiene que irse. Hayes tiene que irse. Pritchard tiene que irse.

Mientras esos cuatro sigan ahí, vas a tener la misma lucha libre de siempre. Necesitan una forma completamente nueva de pensar. Con esos cuatro tipos, nunca, nunca, nunca van a avanzar.”

“Estoy viendo el show y sé lo que podrían hacer. Cuando trabajé escribiendo los primeros nueve shows de Juggalo, con Violent J supervisando todo, tratábamos temas reales: drogas, el movimiento MeToo, conmociones cerebrales, protocolos médicos… cosas que se hablan todos los días en televisión. En WWE tuvieron un grupo como The Hurt Business, formado por luchadores negros, y nunca mencionaron Black Lives Matter. ¿Están locos? ¡Nunca lo mencionaron! Y luego te dicen que es por los patrocinadores. No, no es por eso: es porque no saben cómo tratar con la realidad.”

“Estaban haciendo shows durante el COVID en arenas vacías… ¡y nunca hablaron del COVID! No había público, y ni siquiera lo mencionaban. No tiene nada que ver con los anunciantes; simplemente no saben cómo hacer lucha realista. ¿Y por qué? Por los cuatro tipos que mencioné. Ellos representan la lucha 101, lo más básico, y nada va a cambiar hasta que se vayan.”

“Quiero dejar algo claro: no estoy hablando del talento. Los luchadores no tienen la culpa. Ellos simplemente ejecutan lo que les dan los escritores o los productores. El problema es la dirección creativa. Mientras los mismos nombres sigan al mando, nada se va a sentir fresco o nuevo.”

“Esos tipos ni siquiera ven televisión. No saben qué hay en otros canales o plataformas. No tienen ni idea.

Si vieran Netflix, los documentales, las series… se darían cuenta de lo que la gente realmente ve hoy. Pero viven encerrados en su burbuja de lucha libre 24/7. Lo que haría bien la lucha libre sería mirar lo que la gente realmente consume. No puedes limitarte a ver tu propio producto, porque te desconectas de lo que el público disfruta. Hoy en día, no existe esa sensación de ‘no puedo esperar para ver Raw o SmackDown’. No pasa. No ha pasado desde la Monday Night War. Todo se volvió cómodo, repetitivo, aburrido.”

“Vince McMahon, al menos, fue lo bastante inteligente para darse cuenta de que su compañía se estaba hundiendo y tenía que hacer algo. Me trajo desde la revista y me dijo: ‘¿Crees que puedes hacerlo? Ven, hazlo. Tenemos que sacudir las cosas’. La pregunta es: ¿Triple H tiene esa inteligencia? ¿Sabe que las cosas no están funcionando y que tiene que cambiarlas? Y sinceramente, a veces me pregunto: ¿de verdad Triple H cree que esto es bueno? Porque si él cree que el producto actual es bueno, entonces olvidó completamente la Attitude Era en la que vivió y participó. Si miras esa época y ves lo que hacían, podrías replicarlo hoy. Solo hace falta voluntad y trabajo.”

“El producto actual de WWE es una decepción. Lo ha sido por años. Solo dejó de serlo un poco cuando AEW apareció y les dio algo de competencia. Ahí empezamos a ver algunos cambios y cosas más interesantes. Pero ahora que AEW se ha estancado, WWE volvió a ofrecer lo mismo de siempre: tonterías para niños, sin sentido, sin historias, sin cliffhangers, sin nada que te haga querer ver el siguiente programa.”

► Esto dice Bill DeMott

“Empecé con la WWF justo cuando compraron WCW, así que fue en 2001. Fue una progresión de carrera increíble. Tuve grandes años allí, y también fue una progresión para la empresa y lo que hicieron con tanto talento. Siempre digo esto: creo que WWE hace algo mejor que nadie, y es que utilizan a todo el talento que tienen. Pasé de ser un luchador en el ring, a entrenador, a estrella de reality, a agente, a productor, a estar en ‘gorilla’, a encargarme de los territorios de desarrollo, y finalmente a ser el jefe de entrenamiento en relaciones con el talento. Qué viaje tan increíble.”

“Si pudiera elegir una de esas etapas para repetirla, creo que elegiría la de entrenador. Amo este negocio. Me encanta ver cómo la gente progresa, cómo lo entienden. Y cualquier buen entrenador sabe que su trabajo es asegurarse de que esa persona tenga éxito en lo que haga. Muchos de los que pasaron por WWE no necesariamente se convirtieron en superestrellas, pero sí tuvieron éxito en la vida. No hay nada mejor para un entrenador que eso.”

“Nunca he dicho que yo haya entrenado a alguien, pero siempre he estado agradecido de haber tenido una mano en su desarrollo. El primero de mi lista es The Miz. Peleó la buena batalla. Sabía lo que quería, soportó muchas tonterías, y siguió adelante. Mucha gente pensaba que no era más que una estrella de reality, y para mí, hoy es el número uno de la empresa. Es el tipo de los medios, es el tipo con los niños, está en películas, en televisión… Estoy muy orgulloso de The Miz. También de Doc Gallows. Tuve a las Bella Twins cuando empezaron, a Kelly Kelly, y la lista sigue y sigue.”

“Una de las Bellas está de vuelta ahora, Nikki está de regreso. Es como si nunca se hubiera ido. La vi y fue como si el tiempo se hubiera detenido. Es increíble, porque recuerdo cuando empezó y se ve exactamente igual. No ha cambiado nada, solo que ahora tiene una energía tremenda. Nunca digo esto en público, pero estoy muy orgulloso de la carrera que WWE me permitió tener.”

“Nadie tuvo influencia en mi decisión excepto yo. Creo que en esta vida tienes dos opciones: ir en contra de todo o defender lo que crees. Yo creí en NXT. Creí en Hunter, y todavía lo hago. Creo en el producto. Este negocio me dio todo, y no hay razón para el negativismo. Digamos simplemente que decidí caer sobre mi espada.”

“He escuchado que la gente dice que los precios de las entradas están por las nubes desde que WWE y TKO se unieron, que WrestleMania será fuera del país, que los fans estadounidenses se están quedando fuera…

Escucho eso mucho. Ahora ya casi no hay eventos en vivo, así que solo pagas por los shows de TV y los PLE, pero sí, es mucho dinero. Una familia de cuatro gasta fácilmente mil dólares por noche para ir a un show, y eso sentados arriba. Pero también creo que WWE y TKO nunca harían nada que aleje a los fans. Si este aumento no funciona, estoy seguro de que volverá a bajar. Además, ¿qué pasó con aquellos tiempos en los que tenías que esperar a que la empresa llegara a tu ciudad? Creo —y nadie me lo ha dicho— que NXT se convertirá en el show itinerante.”

“A los que critican lo que está haciendo Triple H, les digo esto: hay tanta basura en internet… Tómense un segundo y aprendan. Yo creo firmemente que hasta que no lo veas y lo escuches tú mismo, deberías tomarlo con pinzas. La prueba está en los hechos. La lucha libre está en su punto más alto. WWE está en su punto más alto. Mejores sueldos, más oportunidades, lo que quieras decir: WWE está en fuego, y Hunter lo está haciendo bien. Esa es mi opinión.”