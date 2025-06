Maratón de WWE ayer sábado. Primero, con Worlds Collide, evento inaugural de la nueva AAA bajo propiedad del gigante estadounidense. Y apenas un par de horas después, Money in the Bank 2025, donde una sorpresa en el estelar se robó los focos.

Cuando todo parecía encarrilado para una nueva victoria ruda de John Cena, tras golpear a Cody Rhodes con el Campeonato WWE, R-Truth surgió cual fantasma del pasado e hizo que «The Champ» mordiera el polvo, atizándolo con su propio oro y propiciando que Rhodes lo cubriera para ganar la contienda.

Un asombro generalizado, lógicamente, entre seguidores y analistas, pues Truth había anunciado su adiós a WWE la pasada semana y se daba casi por hecho incluso que su próximo destino sería TNA. Negativa a renovar su contrato que generó una oleada de críticas hacia la promotora en estos últimos días, con cánticos muy audibles del público pidiendo el regreso de Truth.

Poco después de concluir Money in the Bank 2025, WWE anunció nuevo «merchandising» de R-Truth, confirmándose así su regreso… o continuidad. Porque según Triple H en la rueda de prensa, Truth nunca dejó WWE, ante la cuestión de un periodista de USA Today.

Triple H addresses the R-Truth situation.



«It’s all part of the show, man»#MITB pic.twitter.com/wQSvfZASD3