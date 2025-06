Triple H se «desvirgó» con Mick Foley: «Dulce dolor»

El miembro del Salón de la Fama de la WWE y leyenda de la lucha violenta Mick Foley echa la vista atrás para recordar algunos momentos de su icónica carrera. Lo hace visitando al también exluchador Maven en su popular canal de YouTube.

El veterano aborda las armas más dolorosas que ha usado en sus luchas y se acuerda de ser el primero en recibir un golpe con el mazo de Triple H:

«Me alegra decir que fui el primer tipo al que Triple H golpeó, de verdad, y le puso fuerza. Lo hizo porque yo necesitaba una reparación en el menisco. Rara vez faltaba a las luchas para las que estaba programado. Pero cuando me daba cuenta de que tenía una lesión y que lo mejor era tratarla, iba con la empresa y les decía: ‘Oigan, ¿podemos crear una historia alrededor de esto?’ Y entonces, cuando la historia terminaba, veíamos si podíamos darle el mérito a alguien. Me atrevo a decir eso. No sabía que Triple H seguiría usando el mazo hasta el día de hoy, pero me alegra que lo hiciera.

«El secreto fue: me golpeó en la parte carnosa del muslo. Fue con fuerza. Dolió, pero no me lesioné.Creo que solo lo recibí esa vez. Dolió. Un dolor del bueno, pero dolió.»