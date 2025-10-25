Triple H describe su relación laboral con Vince McMahon

Triple H pasó de ser un talento promedio en WCW a un luchador estrella y múltiple Campeón en la WWE, entablando además una relación personal con Vince McMahon, se casó con su hija y eventualmente tomó las riendas creativas de la compañía tras la renuncia de McMahon como presidente de la junta directiva.

► Triple H reconoce el legado de Vince McMahon

«The Game» apareció recientemente en el canal «TED», donde describió el origen de su relación laboral con McMahon y lo mucho que aprendió de él, a tal punto que terminó tomando la posta a nivel creativo de la WWE, reconociendo el legado que su suegro dejó en la compañía.

«Así que cuando realmente empecé a triunfar, llegué a la WWE y empecé a triunfar, tuve la oportunidad de hablar creativamente con Vince McMahon por primera vez, lo que daría inicio a una relación creativa entre ambos que duraría varias décadas y que me permitiría, incluso mientras actuaba, comprender entre bastidores qué impulsaba el negocio y su funcionamiento durante todos esos años. Así que cuando finalmente se fue, yo ya llevaba muchos años en esa posición, y en cierta medida, me había incorporado sin problemas, porque nadie puede asumir por completo el puesto que él ocupaba. Él construyó el negocio desde cero. Él es el visionario que vio esto.»

El miembro del Salón de la Fama WWE también reconoció a su suegro por ser pionero en la industria de los PPV para eventualmente convertirse en la primera marca con presencia nacional y constante, a diferencia de deportes como el boxeo, donde habían eventos únicos.