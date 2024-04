Triple H desconocía del regreso de CM Punk en Survivor Series

El regreso de CM Punk en Survivor Series 2023 se considera uno de los mayores regresos en la historia de la industria de la lucha libre profesional, y hoy en día se ha convertido en el centro de atención en la WWE, aún estando lesionado. Sin duda, el factor sorpresa fue clave aquí, ya que muy pocos conocían lo que iba a suceder una vez que concluyera el último combate del referido evento premium.

► Regreso de CM Punk a WWE fue una verdadera sorpresa

Al abordar la historia detrás del regreso de CM Punk a la WWE, Triple H, durante una entrevista exclusiva con Megan Morant de la WWE, reveló que no creía que Punk regresara hasta la noche del show. De hecho, dijo que solo pudo confirmarlo poco antes de que Survivor Series saliera al aire.

«Divertido. Si me hubieras preguntado unas semanas antes de eso… hubo rumores y todo eso, pero no teníamos comunicación en ese momento. A medida que nos acercábamos al evento, hubo un par de conversaciones entre Punk y Nick Khan. Nick me dijo: ‘¿Te opondrías a que tenga una conversación y vea adónde va?’ Le dije: ‘No. No tengo problemas ahí. Mi preocupación es, ¿cuál es el ajuste?’ Todavía era una posibilidad remota para mí cuando llamé a Neil Lawi del lado musical de la WWE para ver sobre Cult Of Personality, por si acaso. El día del evento, quiero decir que Survivor Series había comenzado. Fue entonces cuando me enteré de que ‘vamos a intentar documentar esto y hacerlo rápido’ Él se dirigirá hacia allá’. Mientras estábamos en vivo, al aire con Survivor Series. En ese momento, tal vez cinco personas lo sabían. Justo antes de que llegara al edificio, me enteré de que todo estaba acordado. Lo metimos a hurtadillas en el edificio, dejé la Posición Gorilla por un minuto para ir a saludar».

“Al otro talento lo aparté en el descanso antes del encuentro, antes de que subieran al ring. Estoy seguro de que hubo muchas emociones encontradas. Un tipo controvertido. Durante los siguientes días, tuve muchas conversaciones privadas muy interesantes con mucha gente para expresar sus diferencias. Todos llegamos a un lugar amigable. Puedo decir esto sobre CM Punk, es un CM Punk completamente diferente al que era cuando se fue. Todo ha sido positivo. No ha sido más que un empleado maravilloso y una maravillosa incorporación al equipo. Ha sido tan reconfortante trabajar con él que lo mantuvimos como parte de todo mientras estuvo lesionado. Ha sido genial.»