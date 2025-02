Triple H da la bienvenida a The Hardy Boyz a WWE

Como ya lo reportamos aquí en SÚPER LUCHAS, la noche de ayer, Jeff Hardy y Matt Hardy aceptaron el reto lanzado por No Quarter Catch Crew para una lucha la próxima semana en NXT.

Myles Bornes y Taiven Heights quieren derrocar a The Hardy Boyz de su Campeonato Mundial de Parejas TNA Wrestling.

Pues bien, uno de sus recordados rivales en el ring, y hoy en día, el Director Creativo de Contenido WWE, Triple H, reaccionó a la noticia del regreso de The Hardy Boyz a WWE.

Hunter se mostró bastante feliz de volver a ver en WWE estas grandes figuras de la lucha libre. Estas fueron sus declaraciones:

Two men who have re-defined tag-team wrestling for over 25 years. The Hardy Boyz have reached the pinnacle of our industry (and often jumped off of it) to the amazement of fans worldwide…

…and they return to a @WWE ring NEXT WEEK on #WWENXT in Cincinnati. https://t.co/v9wtwjLKCv pic.twitter.com/Koh1jhbx2m

— Triple H (@TripleH) February 19, 2025