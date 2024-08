Triple H da fecha y sede de Survivor Series 2024

El regreso de CM Punk en Survivor Series 2023 dio mucho de qué hablar en el último evento premium del año pasado, y particularmente las dos últimas ediciones de este evento se han caracterizado por darnos un combate al estilo WarGames, que fue impuesto por Triple H (concepto traído desde NXT) y que ha tenido una buena aceptación por parte del Universo WWE.

► Survivor Series 2024 seguirá bajo la modalidad de WarGames

Mientras WWE se prepara para albergar otra edición de SummerSlam este fin de semana, la compañía ha puesto en marcha su maquinaria de cara a los siguientes eventos de este año, incluyendo Survivor Series, que hasta hace pocas horas no tenía una fecha y hora definidas.

Precisamente, fue Triple H el que hizo el anuncio de que la ciudad de Vancouver albergará Survivor Series 2024, y buscará replicar el éxito rotundo que les significó llevar Money In The Bank a Canadá el pasado mes de julio. «The Game» compartió un mensaje en su cuenta de Twitter para informar a los fanáticos en Vancouver que acababa de hablar con el equipo de My Vancouver antes de publicar su mensaje, haciendo oficial el anuncio de que Survivor Series, que volverá a tener combates de WarGames, llegará a Vancouver el 30 de noviembre.

“Acabo de hablar con nuestros amigos de My Vancouver y puedo anunciar oficialmente que Survivor Series: WarGames se llevará a cabo en la Rogers Arena en Vancouver el 30 de noviembre. No querrán perderse esto…”

Aún es pronto para definir los combates de WarGames, pero parece que se perfila una especie de Bloodline contra Bloodline 2.0, dados los acontecimientos recientes en SmackDown. Además, podríamos contar con el detalle de ver a William Regal anunciar los combates, algo que no pudo hacer el año pasado debido a la cláusula que se le impuso cuando salió de AEW, y que al día de hoy ya no surte efecto.