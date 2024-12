Triple H: «Cuando conocí a Roman Reigns, pensé…»

Roman Reigns firmó su primer contrato con WWE en 2010. Comenzó su carrera en la lucha libre mostrando sus capacidades en el extinto territorio de desarrollo FCW. Entonces, cuando se llamaba Roman Leakee, antes de que pasara a NXT en 2012, mismo año en que debutaría en el main roster, era imposible de preveer que un día se convertiría en la estrella que es en la actualidad.

► Iba a ser una estrella

O al menos lo era para la mayoría, pero no para Triple H. En una reciente entrevista en The Roommates Show with Brunson and Josh Hart, el director de contenido recuerda qué le dijo a Dusty Rhodes, quien en aquella época era uno de los principales responsable de las nuevas generaciones, cuando conoció al hoy «OTC»:

«La primera vez que conocí a Roman Reigns, yo acababa de tomar las riendas y empezar lo que se convertiría en nuestro sistema de desarrollo, y él acababa de hacer la transición del fútbol americano a formar parte de este sistema. El primer día que lo conocí, me senté con él durante 20 minutos solo para conocerlo un poco. Salí de la entrevista y, en ese momento, Dusty Rhodes trabajaba conmigo en el desarrollo. Me acerqué a Dusty y le dije: ‘Si ese chico no se convierte en la mayor estrella que hemos tenido en diez años, no sé qué estamos haciendo. Santo cielo. Lo tiene todo.’ Cuando entró en la sala, no podías evitar mirarlo y preguntarte: ‘¿Quién es ese?’ Tiene un carisma innato, ese factor X. A veces pasa eso; otras veces es alguien en quien no lo ves al principio: ‘Es bueno. Es atlético. Es esto y aquello,’ pero en realidad es el aspecto del personaje. A veces encaja y otras no.»