El veterano luchador Rhino fue uno de los invitados más reciente al reconocido Insight with Chris Van Vliet y estuvo tratando una variedad de temas, como su Gore a Jeff Hardy en WrestleMania 17 o el que le aplicó a Chris Jericho en SmackDown. Ahora nos ocupamos de su regreso a la WWE en 2013, el cual se dio gracias a Triple H, según «The Big F’n Deal» recuerda.

► El regreso de Rhino, obra de Triple H

«Hunter quería volver a contratarme después de TNA. Vince le dijo a Hunter que me apreciaba como persona, pero que nunca trabajaría para nosotros de nuevo, nunca. Escuché eso en 2013. Terry Taylor realmente me lo contó, no estoy seguro si se suponía que me lo diría o si Hunter se lo dijo a él. Hunter era un gran admirador de mi trabajo, él entiende la importancia de que los veteranos trabajen con talento más joven en el ring. Dijo que no es una batalla que pueda ganar. Vi a Pat Patterson, que siempre ha sido un fan mío, en Montreal en 2014. Cuando escuchas eso, es como ugh, pero sé que puedo cambiar opiniones. Nunca no significa nunca. Así que Pat va con Vince, Steve Lombardi me dice que voy a recibir una llamada. Entonces, no hay llamada. Pat va con Vince y le dice que tienes que contratar a este tipo, se ve genial, la multitud lo adora, y lo necesitamos. Nada.

«Entonces, Triple H, todo iba genial en NXT, era el programa más candente. Vince prefiere que todo pase por él porque si sale mal, no tiene a nadie más a quien culpar que a él mismo. Lo cual es totalmente respetable, lo entiendo, pero le gustan las ideas. Hunter me programó para NXT y trabajé con Elias antes de que adoptara ese personaje. Le pedí por favor que me recordara. Hunter sabía que funcionaría, él sabe cómo reservar cosas y dirigir la lucha libre. Si algo funcionaba, Vince decía ‘ok, no tienes que consultarme’. No estoy diciendo que abrí la puerta para Samoa Joe y los demás, todos fueron importantes para NXT. Pero si alguien salía y era un fiasco, entonces no habría tenido la misma tolerancia.»