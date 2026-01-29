Triple H confirmó planes de retiro de AJ Styles

La reciente edición de Monday Night Raw culminó con un combate por el Campeonato Mundial de Peso Completo entre CM Punk y AJ Styles, que terminó en descalificación luego de la interferencia de Finn Balor. Con una lucha contra Gunther en donde pondrá en juego su carrera este fin de semana en Rooyal Rumble, esta bien podría ser la última actuación de Styles en Monday Night Raw, considerando además que luego de que el programa saliera del aire, dedicó unas palabras al público, en lo que parecía una especie de despedida.

► AJ Styles cuenta con libertad para escoger a sus oponentes

AJ Styles se prepara para cerrar su legendaria carrera y, según Triple H, está siendo muy consciente de con quién se sube al ring antes de retirarse. En declaraciones a Unsportsmanlike de ESPN, el director creativo de la WWE confirmó que 2026 será el último año de Styles como luchador, y reveló que trabaja activamente entre bastidores cada semana para planificar su último tramo de carrera.

«Tiene muchas metas y mucha gente; sé que me acompaña cada semana haciendo una lista de personas a las que le gustaría enfrentar y con las que quiere conocer en el ring antes de retirarse».

Esta especie de gira de retiro ya consideró a Shinsuke Nakamura y CM Punk como rivales y ahora incluye un gran enfrentamiento en el Royal Rumble 2026, donde Styles se enfrentará a Gunther, e incluso ha puesto en riesgo su carrera, motivado en la falta de respeto pública de Gunther hacia John Cena, a quien Styles ve como un símbolo de nunca rendirse.

Si bien Triple H espera que el retiro de Styles no llegue tan pronto como este sábado, dejó claro que el Fenomenal tiene el control total de su capítulo final y está eligiendo cuidadosamente a cada oponente. Solo veremos si tendrá cuerda para más, según lo que suceda este fin de semana en Royal Rumble.