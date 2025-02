Triple H confirma Gunther vs. Jey Uso para WrestleMania 41

¿Cuántas veces ha contado WWE la historia de un campeón altivo que no toma en serio a su rival y de inicio se niega a concederle una lucha titular? Pues de nuevo, y camino a WrestleMania 41, tenemos esta historia en pantalla, tras decidir Jey Uso que quiere competir por el Campeonato Mundial de Peso Completo que porta Gunther.

Ya en la rueda de prensa de las postrimerías de Royal Rumble 2025, Uso dejó entrever sus intenciones, que no quedaron tumbadas ayer con la tunda recibida, cortesía de «The Ring General», en otro intento de demostrarle su superioridad. Porque seguidamente Uso tomó el micro y reiteró su reto, oficializado vía redes sociales por Triple H.

There is only one place to really prove if you’re “The Main Event” … and sometimes you just have to take the most impossible road to get there!

Jey vs. Gunther.

For the World Heavyweight Championship at #WrestleMania. https://t.co/dXMAhyP9JK

— Triple H (@TripleH) February 11, 2025