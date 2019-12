En el evento estelar de NXT que se llevó a cabo anoche, presenciamos una lucha de parejas entre Keith Lee y Lio Rush contra Damian Priest y Tony Nese, donde ganaron los primeros en un encuentro entretenido y que tuvo un toque navideño.

Uno de los puntos destacados no solo del encuentro, sino de la noche, fue Keith Lee, quien salvo la derrota contra Bálor hace una semana (que no es nada malo, desde luego), ha mostrado un franco ascenso en los últimos meses, con el añadido de que se ha ganado el cariño del público no solo en Full Sail, sino fuera de dicho recinto.

Precisamente, la contienda en la que participó Lee fue grabado en el Barclays Center de Brooklin, Nueva York, y fue la superestrella más coreada durante la noche (donde también se efectuaron los encuentros entre Isaiah «Swerve» Scott contra Jack Gallagher y Dominik Dijakovic contra Bronson Reed), haciendo creer por momentos, que se encontraban en la sede habitual de NXT.

► ¿Qué haría Triple H ante un eventual ascenso de Keith Lee?

Recientemente se ha especulado mucho sobre el futuro de Keith Lee en NXT luego de su destacada actuación en el combate por eliminación varonil en Survivor Series. Por ahora, Lee sigue siendo una superestrella importante dentro de NXT, pero se ha informado ampliamente que Vince McMahon es un gran fanático de la superestrella de 35 años y se cree que podría estar en Raw o SmackDown en los próximos meses.

Hablando en el episodio de esta semana podcast WWE After The Bell, el anfitrión Corey Graves le preguntó a Triple H si, dado el éxito de NXT en la cadena de televisión USA Network, todavía se daría la posibilidad de que Vince McMahon pueda repentinamente preguntar por superestrellas como Keith Lee.

«Siempre es una posibilidad. Todas estas cosas provienen de un lado y ese lado es Vince «.

Triple H dijo que tanto él como Shawn Michaels, quien también participó en el Podcast, han pasado las últimas dos décadas aprendiendo de Vince, y siempre permitirá que el presidente de la WWE pueda tener a quien quiera de NXT porque «es el que firma los cheques».

Con respecto al futuro de Keith Lee en NXT, «El juego» agregó que siempre está preparado para trabajar con otras opciones cuando el mandamás de la WWE solicita que una Superestrella de NXT sea trasladada a Raw o SmackDown.

«Si recibo la llamada mañana donde me dicen que Keith Lee se va, entonces Keith Lee se va, pero ¿Con quién lo reemplazo? Puedo trabajar con alguien joven y puedo trabajar con gente nueva. Tenemos gente que está esperando a toda costa su oportunidad”.