Triple H: “Cody Rhodes tiene el brazo roto”

Triple H confirma la lesión en el brazo de Cody Rhodes mientras se sigue acercando su revancha con Brock Lesnar en Night of Champions 2023. Esto durante la conferencia de medios de hoy para promocionar el Evento en Vivo Premium que mañana se llevará a cabo en la Jeddah Super Dome en Yeda, Arabia Saudí.

No se espera que el American Nightmare se pierda el show pero al mismo tiempo tampoco va a estar al cien por ciento para derrotar nuevamente a La Bestia Encarnada. Ya estando un luchador completamente sano lo tiene realmente difícil… Es más, veamos si su oponente no empeora todavía más el daño.

► Triple H confirma la lesión de Cody Rhodes

“Sí, tienes razón, Cody tiene el brazo roto, obviamente. No es la mejor situación del mundo, ¿verdad? No sé si es la decisión más inteligente, pero aquí está el asunto. Brock Lesnar quiere luchar. Cody Rhodes quiere luchar. ¿Y ustedes quieren verlos luchar? ¡Claro que sí!” (La multitud aplaude) Entonces, mañana, en este recinto, van a luchar“.

Por otro lado, una nota positiva, aunque debemos tomarla con pinzas pues no hemos tenido una confirmación de otro medio, ni mucho menos de la misma WWE, es la que conocíamos recientemente sobre la presencia de Cody Rhodes en Money in the Bank 2023:

“Casi ganándolo hace diez años en 2013, se espera que Cody Rhodes regrese como competidor en la lucha de Money In The Bank este año en Londres, Inglaterra”.

¿Piensas que Cody Rhodes vencerá de nuevo a Brock Lesnar?