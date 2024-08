De todos los combates programados por WWE para SummerSlam, el que enfrentó a CM Punk y Drew McIntyre suponía el único libre de títulos. Algo ilustrativo de que no hacen falta premios físicos a la hora de generar interés, pues las reacciones del público superaron a las del resto de encuentros.

Sin embargo, este duelo resultó el más decepcionante de la velada. Entre la todavía justa forma física que tiene Punk, el excesivo protagonismo de Seth Rollins y un nivel «in-ring» bastante pobre, obviando su propia inconclusión dado el resultado, supo a muy poco. Tal vez haya revancha próximamente y esto sólo fuese una suerte de «angle-match» para establecerla, pero lo visto el sábado no estuvo a la altura de lo construido.

► Triple H, su mejor crítico

Con todo, en la rueda de prensa posterior a SummerSlam, Triple H, evidentemente, se mostró satisfecho del trabajo hecho por los implicados. Tanto, que dejó tal consideración sobre el choque.

«CM Punk, Drew McIntyre, Seth Rollins, pienso que fue una obra maestra. Vaya historia. Todos los momentos durante la lucha, cuando realmente lo analizas, te das cuenta que el drama y la tensión y lo bueno que fue todo, estuvo basado en una pulsera de un dólar o 50 centavos, ¿no? La narrativa fue épica, fuera de serie».

HHH destacó seguidamente el papel de Punk, más meritorio, según «The Game», por haberse dado viniendo de una ausencia muy prolongada, y dijo sentirse muy orgulloso del «Best in the World». Asimismo, tuvo palabras de elogio para McIntyre (créditos a Wrestling Inc).

Hang it in the Louvre pic.twitter.com/lB9I4D8BAA — Drew (@DMcIntyreWWE) August 4, 2024