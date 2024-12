Triple H: «Chyna mantuvo unido a D-Generation X»

«Nunca hubo nadie como ella antes y no habrá nadie como ella después», en esos términos hablaba Triple H acerca de Chyna cuando la luchadora de WWE falleció en 2016. Juntos, como amigos en la facción D-Generation X, protagonizaron algunos de los momentos más memorables de la Attitude Era, y por ende de la lucha libre profesional. Sin olvidar a Shawn Michaels. Como tampoco a X-Pac, Billy Gunn ni Road Dogg. Todos, entraron al Salón de la Fama en 2019.

► El pegamento de DX

Pero mientras hablaba recientemente en The Roommates Show con Brunson y Josh Hart el actual mandamás dedicó bonitas palabras a «The Ninth Wonder Of The World»:

«En DX, diría Shawn, pero una parte de mí diría Chyna. Shawn, solo porque, en ese momento, cuando comenzamos y Shawn estaba en DX conmigo, aprendía muchísimo de él a diario sobre el negocio. Pero Chyna era el pegamento que mantenía todo unido. Si miras al grupo, yo era el tipo que no bebía ni hacía otras cosas, así que era fácil de tratar. Shawn era un desastre. Road Dogg era un desastre. X-Pac era un desastre. Billy era un desastre. El pegamento que mantenía todo eso junto era Chyna, porque ella mantenía a todos en línea. Solo hay tantas cosas que les puedo decir y controlar antes de que me manden a la mierda y terminemos peleándonos por eso. Nadie le iba a dar problemas a ella, así que lo que ella decía, iba. Ella era, en cierto modo, el pegamento de todo.»

Casi una década después de su desaparición, nos acordamos mucho de Chyna. Sin ir más lejos, en las últimas veces que lo hicimos descubrimos que Paul London la interpretó para un videojuego de WWE, que Dominik Mysterio y Rhea Ripley le recuedan a Eddie Guerrero y ella a Tommy Dreamer, nos hicimos eco de la opinión de Rikishi de que debería entrar en solitario al Hall of Fame, o de las palabras de Rhea sobre ser su versión de la generación actual.