Triple H, ¿causante de una potencial firma de Shane McMahon con AEW?

Con la situación de Shane McMahon y AEW en veremos tras la filtración de la fotografía con Tony Khan en un aeropuerto, el mundo de la lucha libre está pendiente de los siguientes pasos como mosca frotándose las manos. Hasta el momento no ha habido novedades del desarrollo de los acontecimientos, pero sí algunas sensaciones esperanzadoras sobre una posible colaboración a futuro.

► WWE no quiere a Shane McMahon

Dave Meltzer ya realizó un análisis profundo repasando los pros y contras de la posible contratación, y entre tanto desglose dejó un titular más grande que una casa: WWE no está interesada en los servicios del primogénito de Vince. La gran pregunta, entonces, es el porqué detrás de esta decisión.

“Sé que Shane ha intentado regresar a WWE y que las personas a cargo de WWE no tienen ningún interés en él. ¿Podría cambiar eso ante la idea de que esté dispuesto a ir a AEW? Tal vez sí, tal vez no. ¿Estaría realmente dispuesto a ir a AEW? No sé qué está pensando”.

Sí, claro que todo podría ser más sencillo de lo que aparenta y las trabas estarían puestas en ciertas diferencias económicas. Después de todo, Meltzer aclaró que lo que cobraba McMahon en relación con sus contribuciones era demasiado:

“Shane recibió mucho, mucho dinero si analizas lo que ganó en contraste con lo que trabajó siendo luchador activo. Aparecía unas pocas veces al año y se llevó una cifra realmente alta”.

¿Acaso la reunión con Tony Khan, que en opinión de Meltzer fue filtrada en los medios de forma “adrede”, tuvo propósitos estratégicos por sobre una verdadera intención de recalar en AEW?

“No me sorprendería pero sé por personas en WWE que, como dije, él ha querido regresar y WWE no lo quiso”.

Entre tanto, las cosas no acabaron de la mejor manera tras su despido (así lo describió Meltzer) de WWE en 2022. Es cierto que desde entonces regresó durante una noche en WrestleMania 39, de la cual salió con una lesión de gravedad que trucó los planes originales y obligó a Snopp Dogg a improvisar para salvar las papas, algo que no colaboró con la causa. Todo el embrollo producido por su “mal comportamiento” tras bambalinas en Royal Rumble 2022 terminó lo que alguna vez fue una historia de amor con la afición.

“Ha habido mucha negatividad con él por mucho tiempo”, sumó además Meltzer. Pero, ¿a cuánto tiempo se refiere, realmente? ¿Dos años? ¿Dos y medio? ¿Diez? ¿Veinte? Nosotros sabemos del motivo que provocó la ruptura de su relación con Triple H a fines de los 90. Desde entonces las cosas no mejoraron demasiado; menos con tanto poder de por medio y las llaves de un imperio en juego.

“Y cuando volvió [en 2016] tampoco fue como que le rogaran que volviese. Linda [McMahon] metió presión durante mucho tiempo para que le dejaran regresar y WWE cedió porque habían lesiones de por medio en WrestleMania 32”.

► ¿Triple H no quiere a Shane McMahon en WWE?

Entonces, la reluctancia estuvo hasta último minuto. Con su padre, Vince, hubo una reconciliación tras ese triunfal regreso de mediados de los 2010, para luego volver a sacar chispas en el incidente que provocó la salida de Shane otra vez en un marco en el que se reportó a un Vince fastidiado al punto de hacer promesas sobre un punto de no retorno. Sin embargo, sí hubo retorno, allá por 2023, donde se bajaron los humos.

Lo interesante es que recién a partir de la transición hacia la administración de Triple H es que WWE se negó a volver a hacer negocios con Shane, a pesar de que, según Meltzer, este último siempre estuvo dispuesto a regresar a su “casa”. Y con esto en mente, volvemos en el tiempo hacia mayo de 2016, a reveladoras viejas declaraciones de Bret “The Hitman” Hart tras visitar el PPV Payback, en las cuales el WWE Hall of Famer pareció confirmar que la relación jamás se recompuso entre cuñados:

“A Shane lo noté muy relajado pero lo sentí un poco distante. En la zona de backstage nunca lo vi con Stephanie o Triple H en una misma habitación. Pareciera como si hubiera una tensión real entre ellos. Fueron todos muy amigables cuando me vieron pero nunca los veías al mismo tiempo.

“Me di cuenta que cuando vi a Shane después del combate de Nattie, no estaba en Gorilla position (supervisando el combate), decidió mantenerse alejado. Caí en cuenta entonces que fue porque Stephanie y Triple H estaban allí. Presiento que hay tensión real en la familia… tengo la impresión de verlo en televisión, al igual que los fans, que a Vince le encanta. Le encanta la tensión entre ellos.

“Esta pequeña rivalidad que están montando parece ser real y está basada en una situación legítima. No creo que ellos tres estén cómodos por cómo van las cosas, pero Vince está tirando más leña al fuego.»

De modo que, reiteramos, no podemos dejar de cuestionarnos: ¿es Triple H el responsable de poner trabas al regreso de Shane McMahon a WWE, y por tanto el causante de una potencial firma de este último con AEW? Sin aventurarnos a decantarnos por una respuesta definitiva (pues no tenemos la información concreta), cuanto menos podemos deslizar esta posibilidad como una poco descabellada. Motivos hay de sobra para creerlo así.