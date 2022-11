«Está tratando de diferenciarse del régimen de Vince McMahon dando a los talentos un poco más de libertad y proporcionando un poco más de determinación y acción ‘inesperada’«. Esto indicaba un reciente informe de que nos hacíamos eco en Súper Luchas. Y ahora vamos con una muestra más de que Triple H está llevando WWE en una dirección distinta a la de Vince McMahon. Lo vemos semana tras semana pero ahora lo confirmamos a través de las recientes declaraciones de Finn Bálor en BTSport’s The Run In.

► Triple H cambió la dirección de The Judgment Day

“Fue algo extraño porque originalmente se suponía que The Judgment Day, ya sabes, estaría en una dirección diferente. Sabes, la noche anterior obviamente recibí el nuevo borrador y era completamente diferente de lo que esperaba. Siento que ha superado con creces todo lo que la gente esperaba y realmente lo estoy disfrutando y si la gente no lo está disfruando, no me molesta, porque yo lo estoy haciendo”.

Dentro de la historia que está contando actualmente la facción, Finn Bálor luchará contra AJ Styles esta noche en Survivor Series WarGames. Mientras tanto, Rhea Ripley estará en el combate WarGames femenil. Veremos si los dos salen victoriosos y qué sigue para The Judgment Day en los próximos meses.

¿Qué opináis de las palabras de Finn Bálor?