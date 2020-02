Triple H y el cambio de nombre del Campeonato Femenil NXT

Tan sólo unos días atrás nos estábamos preparando para comenzar a hablar de título femenil de la marca amarilla de WWE como Campeonato NXT. Esa era la intención que tenían en la misma. Pero poco después cambiaron de idea, volviendo a referirse a Rhea Ripley como «NXT Women’s Champion». Además, en un primer momento se habló de que este mismo cambio se haría en los demás cetros de la empresa, lo cual entendemos que también fue descartado.

¿O no? Porque no ha habido más novedades que el simple cambio de planes. Ahora contamos con información de Triple H. Camino a NXT TakeOver: Portland, el Jefe de Operaciones del Imperio McMahon realizó una conferencia de prensa en la que habló de muchas cuestiones.

Una de ellas estaba relacionada precisamente con lo que está pasando con los campeonatos de la división femenil.

«Tuvimos algunas conversaciones al respecto y de repente todo corrió como la pólvora. Cuando hay tantas personas trabajando en un producto y algo no se hace de la forma correcta, todos los que intentan hacer su trabajo hacen que ese error se difunda. Pero nunca se concretó nada. Si vemos un gráfico no hace falta decir que hablamos del campeonato femenil porque en el gráfico lo dice y todos los entienden. No hace falta darle más vueltas. Todo fue pura especulación«.