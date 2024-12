Triple H: «Batista fue el más valioso de Evolution»

Evolution (Ric Flair, Triple H, Batista y Randy Orton) es una de las más grandes facciones de la historia de WWE. Pasado, presente y futuro convergieron para dominar la compañía más notoria de la lucha libre de 2003 a 2005. Viendo en la actualidad a The Bloodline uno se pregunta si podrían haber durado más pero de la misma manera siempre se recuerda de la mejor de las formas lo que los cuatro iconos hicieron juntos. Y en realidad la historia fue muchos años más allá, por ejemplo, a cuando «The Game» y «The Animal» se enfrentaron en WrestleMania 35. Hoy, ellos y «The Nature Boy» están retirados, solo «The Viper» sigue en activo. Pero Evolution es inolvidable.

► El más valioso

Un grupo del que Batista fue su integrante más valioso, o al menos eso piensa Triple H, según expone en The Roommates Show with Jalen Brunson and Josh Hart:

«El MVP en Evolution es Batista. Ric ya estaba establecido. Yo ya estaba establecido. Randy ya estaba establecido al salir del grupo, pero mientras formábamos el grupo, Ric y yo fuimos los que lo armamos, únicamente. Fuimos los que elegimos a Randy y a Dave. Mucha gente había descartado a Dave diciendo ‘él nunca lo va a lograr.’ Ric y yo estábamos convencidos de incluirlo en el grupo. Mientras comenzábamos a formar el grupo, todos seguían diciendo, ‘Randy es el que se va a destacar.’ Yo seguía diciendo, ‘Están equivocados. Va a ser Dave.’ Él era una esponja. Lo entendía. Puede que no lo supieras en ese momento, pero el nivel que puso en ello y lo duro que trabajó, para mí, él fue el MVP.»

