El Riyadh Season Stadium que acogió este pasado sábado Royal Rumble 2026 no tuvo palabras ante lo visto en la segunda lucha de la velada: AJ Styles fue derrotado por Gunther, y según la estipulación, «The Phenomenal» debía concluir así su carrera. La pregunta, no obstante, pasa por si se trata de un retiro definitivo.

Durante la transmisión, Michael Cole indicó que la carrera de Styles «en WWE» estaba sobre la mesa. Un detalle, unido al hecho de que Styles decidiese no dejar sus guantes sobre el ring antes de volver a vestidores y ciertos registros de marcas, evidentemente propiciador de rumores acerca de su futuro, siendo este tema la comidilla, según Sean Ross Sapp, en el más reciente AEW Dynamite, empresa donde se le sitúa tras su etapa como «WWE Superstar».

► ¿Triple H confía en AJ Styles?

Pero todo entra en conflicto cuando escuchamos las palabras de Triple H en el post-show de Royal Rumble 2026.

«Obviamente, esperábamos que esto sucediera a finales de año. Tuvimos muchas conversaciones al respecto. AJ es una de esas personas que quiere devolverle absolutamente todo al negocio y ser parte de él. No quiero hablar por él, pero por las conversaciones que ha tenido conmigo, me dejó muy claro que había terminado como competidor. Hay un punto al que llegas en tu carrera donde dices ‘no quiero hacer esto más’. Y cuando habla tu corazón, no importa lo bueno que seas, él no ha perdido comba… Pero cuando dices ‘estoy en un punto donde ya no quiero hacer más esto’, es hora de dejarlo antes de que te lesiones, antes de que te digan que ya no puedes hacerlo. Creo que él ya estaba en ese punto cuando hablamos».

HHH, asimismo, considera que Styles podría agenciarse un rol tras bambalinas de WWE.

«Espero que contribuya porque como digo, es una de las personas más influyentes del negocio y una de las mentes más brillantes del negocio y creo que cuando ves a alguien como Shawn Michaels hacer lo que hace en NXT, creo que ese es un camino para AJ Styles más allá de su etapa actual».