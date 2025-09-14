Triple H anuncia fecha para Royal Rumble 2026

Este año, el Royal Rumble rompió una larga tradición al celebrarse el 1 de febrero, en lugar de enero, su mes habitual. A inicios de este año se confirmó que la edición del próximo año se llevará a cabo en Arabia Saudita, saliendo por primera vez de Norteamérica, aunque la fecha estaba todavía por definirse.

► Royal Rumble 2026 volverá a celebrarse en enero

Durante la última semana, WWE llevó a cabo una conferencia de prensa encabezada por Triple H y acompañado de varios luchadores, para anunciar que WrestleMania 43 se llevará a cabo en Arabia Saudita, siendo el primer evento de este tipo que se celebrará fuera de Norteamérica. Sin embargo, eso no fue lo único que se conoció, ya que «The Game» también dio a conocer la fecha del Royal Rumble 2026, así que habrá que marcar el 31 de enero de 2026 en nuestras agendas.

Sin duda, estos dos grande eventos tendrán lugar en Arabia Saudita en los próximos años, y marcarán un hito importante en el acuerdo que la WWE firmó en el 2018 con el país asiático para llevar a cabo varios eventos premium. Desde entonces, hemos visto eventos como el Greatest Royal Rumble, Crown Jewel, Night of Champions y King and Queen of the Ring. La más reciente fue Night of Champions, que tuvo como estelar el combate entre John Cena y CM Punk por el Campeonato Indisputable WWE.

Los ganadores de los Royal Rumbles Masculino y Femenino del próximo año, como ya es costumbre, obtendrán una lucha por el campeonato a su elección en WrestleMania 42, que se celebrará en Las Vegas, Nevada. Las ediciones de este año fueron ganadas por Jey Uso y Charlotte Flair, quienes posteriormente se enfrentaron al entonces Campeón Mundial de Peso Pesado Gunther y a la Campeona WWE Tiffany Stratton, respectivamente.