Triple H analizó el combate de Pat McAfee en Backlash

Pat McAfee volvió a los cuadriláteros por primera vez desde WrestleMania 38, enfrentándose a Gunther en un mano a mano en Backlash 2025. El ex NFL hizo lo que pudo pero el «Ring General» salió victorioso, confirmando los pronósticos previos.

► Triple H resalta la labor de las «celebridades» en WWE

No solo Pat McAfee hizo una retrospectiva de su combate, del cual quedó bastante marcado por los machetazos y bombazos de Gunther, sino que también lo hizo Triple H en la rueda de prensa posterior a Backlash, destacando la labor del comentarista de RAW y resaltando el hecho de que celebridades como él, Bad Bunny o Logan Paul están participando en la lucha libre profesional y han causado muy buena impresión.

«Gunther/Pat, antes que nada, me quito el sombrero ante Gunther por lo que hace. Cuando se trata de Pat McAfee, Pat es simplemente… me cuesta expresar con palabras la gran estrella que es, pero sin embargo, es simplemente Pat McAfee. Ha sido una de las cosas que me han maravillado de él desde que lo conocí… Es una de esas personas increíbles con una presencia y un aura increíbles, que le permiten salir y ser él mismo, y todo el mundo quiere escucharlo… Es un talento increíble.»

«Hay ciertas personas que son parte integral de la WWE, que simplemente encajan en lo que hacemos, y es tan difícil imaginar que no estén aquí, Pat es una de esas personas. Estamos increíblemente orgullosos de él y honrados de que elija estar en la WWE porque no tiene por qué hacerlo«.

«(…) En cuanto a las celebridades, puedes nombrar a mucha gente, pero yo no incluyo a Logan Paul en ese grupo. No lo veo como una celebridad externa. Era una celebridad al entrar, pero lo demuestra como si fuera un luchador a tiempo completo… No lo veo en esa línea de celebridad».