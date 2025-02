Triple H analiza su entrada al WWE Hall of Fame

Triple H va a ser inducido al Salón de la Fama de WWE en la Clase 2025. En la conferencia de prensa posterior a Royal Rumble 2025, le pidieron al Director de Contenido que compartiera sus sensaciones ante tan importante noticia.

► Triple H al WWE Hall of Fame

«Hacemos estos Town Halls para informar y asegurarnos de que todos estén en la misma página, con nuestros empleados en la oficina y en todo lo demás. Nick y yo hemos hablado muchas veces sobre el Salón de la Fama. Él siempre mencionaba, ‘¿Cuándo vamos a incluirte?’ Y yo le decía, ‘No ahora, porque no importa cómo lo haga, siempre parecerá que me estoy poniendo a mí mismo en el Salón de la Fama, y no voy a hacer eso.’ Él me respondía, ‘Tenemos que hacerlo en algún momento.’ Y yo decía, ‘Si lo tenemos que hacer eventualmente, esperemos tres, cuatro, cinco años y lo hablaremos.’ Él decía, ‘Está bien.’

Teníamos un plan completamente diferente para el Salón de la Fama. Llegamos al final del Town Hall y sonó la música de Shawn. Honestamente, pensé que por flojera no había leído el final del programa y que había más después de la sesión de preguntas y respuestas que no vi, y que Shawn iba a salir a hablar sobre el nuevo show LFG. Ya estaba confundido cuando salió Shawn, pero cuando apareció Taker, mi confusión se duplicó. Luego vi a Nick moverse hacia el otro lado de la sala, y ahí fue cuando me di cuenta de que esto iba a afectarme de alguna manera. No sabía si sería algo positivo, negativo o simplemente humorístico. No tenía idea de lo que iba a pasar hasta que Taker mencionó WrestleMania.

Seré honesto. Cuando lo hicimos con DX, fue muy divertido. Pero es diferente cuando se trata de ti. He visto a muchos talentos reaccionar de diferentes formas: algunos lo ven como el mayor honor, mientras que otros dicen ‘lo que sea’. Pero en su mayoría, nuestros talentos lo consideran el mayor signo de respeto a su carrera. He tenido el honor de llamar a muchas personas para decirles: ‘Te vamos a inducir al Salón de la Fama’ o estar en persona para decírselo, y verlos llorar y emocionarse por la pasión que tenemos por lo que hacemos. Me pegó mucho más fuerte de lo que pensé. Cuando nos fuimos de ahí, fue un momento extrañamente cómico y surrealista. Taker y Shawn estaban ahí. Fuimos a una reunión y, poco a poco, me cayó el veinte: ‘Aquí vamos.’ Ese mismo momento que he visto en tantos otros, esa oleada de emociones sobre toda tu carrera, la gente con la que trabajaste, lo que significó para ti, los fans que conociste en todo el mundo, los momentos que pudiste crear y compartir.

Afortunadamente, no estoy fuera del negocio. Estoy en un punto de mi vida que disfruto incluso más, viendo a todos estos chicos hacerlo ahora, ayudándolos a llegar allí y a construir todo. Fue muy emotivo. Estoy emocionado por ello. Ojalá no fuera en WrestleMania para poder enfocarme más en ello, pero es una de las cosas más significativas de mi carrera. Que venga de Shawn y Taker, las dos personas dentro del negocio a quienes probablemente respeto más que a nadie, y que haya sido planeado por Nick… por un lado, me irrita un poco porque me engañó, pero en el ámbito de los negocios, fuera del ring, no hay nadie a quien respete más que a él. Es mi socio en todo esto, y que haya hecho esto por mí significa muchísimo.»

También comparte sus sensaciones su amigo Kevin Nash en Kliq This:

«Voy a arriesgarme con esto para 2025, y realmente creo que ya es hora de que mi amigo de la Kliq, uno de mis amigos más cercanos en el mundo, alguien a quien considero un hermano, Paul Levesque, conocido como Triple H, 14 veces campeón mundial… creo que ya es j*didamente momento de que ese hombre entre al Salón de la Fama. Me estoy arriesgando al decirlo. Él nunca lo haría. Hemos estado tratando de convencerlo. Vi el video en internet y estaba tan jodidamente molesto de que Taker y Shawn básicamente se adelantaran… Pero sabes qué, si tuviera que elegir a alguien de la Kliq para salir con Shawn y poner a un tipo de la Kliq ahí, creo que Undertaker es una elección bastante, bastante buena.»