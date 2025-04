El día que Triple H amenazó a Vince McMahon con dejar la WWE

El 19 de mayo de 1996, WWE realizó un evento no televisado en el Madison Square Garden en Nueva York. En las últimas dos luchas, Hunter Hearst Helmsley (Triple H) superó a Razor Ramon (Scott Hall) y Shawn Michaels retuvo ante Diesel (Kevin Nash) el Campeonato WWE. Estos cuatro luchadores, al término del show, cambiarían para siempre la lucha libre al olvidarse de kayfabe y compartir un abrazo con motivo del adiós de Ramon y Diesel a la compañía con destino WCW. Desde entonces, este episodio se conoce como Curtain Call.

Hace unos meses, «HHH» se acordaba de la conversación que tuvo con Vince McMahon justo después de lo ocurrido. El actual Director de Operaciones fue el único castigado por ello, algo de lo cual estuvo hablando más recientemente en el pódcast FLAGRANT with Andrew Schulz, revelando que solo se quejó en una ocasión: después de tener un combate con Ahmed Johnson, lo cual sucedió en un episodio de WWF Superstars en diciembre de ese mismo año, defendiendo Triple H el Campeonato Intercontinental.

«Con el tiempo, cuando me castigaron, creo que a Vince le gustó el hecho de que me lanzó toda esta mi*rda y yo nunca me quejé. La única vez que fui con él a quejarme, en todo ese proceso, fue porque me puso en una lucha con un tipo con el que era casi imposible trabajar, y encima me dio al peor árbitro que teníamos. Todo el montaje fue una porquería. Salió realmente mal. Regresé y estallé. ‘A la mi*rda. Si no vas a darme la oportunidad de tener éxito, entonces que se j*da esto, me largo. No puedes ponerme en una posición donde no pueda tener éxito, donde no pueda ganar ni siquiera hacer mi trabajo. Si me pones en esa posición, entonces no tengo otra opción que irme, porque no puedo superar eso.’

Estaba luchando con un tipo que era simplemente terrible. Querían que tuviera una lucha larga con él. Y me dieron al peor árbitro. Un árbitro puede ayudarte a compensar la falta de habilidades del otro luchador, porque puedes hablar con él. Si necesito que el otro tipo haga algo y no lo está haciendo bien, no siempre puedo ir caminando hasta él y decírselo directamente. Le digo al árbitro: ‘Dile que deje de hacer eso’, y el árbitro se lo dice. Tengo suficiente experiencia como para que los tipos me escuchen. A veces, necesitas esa ayuda, especialmente en televisión en vivo o incluso en grabaciones.

Ahmed Johnson. Era terrible. Lastimaba a la gente, y solo era grande. No se le entendía nada, y tenía un problema de actitud. Fue una de esas situaciones, y cuando regresé estaba furioso. Fui con Vince y le solté una promo. Pensé que iba a estallar y decir: ‘Te dije que si no te gusta, que te jodan, lárgate’. Pero en lugar de eso me dijo: ‘Eso es justo. Eso es justo’. Yo le dije: ‘Bien, entonces no lo vuelvas a hacer’, y me fui«.