Triple H, acusado de racista y usar esteroides

Aunque no es la primera vez que lo dice, el exluchador de WWE, Ahmed Johnson, sorprendió recientemente con una entrevista con el video podcast Ten Count Media, en donde volvió a repetir sus dichos y acusó a Triple H de ser un racista y de haber hecho uso de esteroides. Estas fueron sus interesantes palabras:

► Ahmed Johnson vuelve a acusar a Triple H de racista

«Tienen a un pirata racista al mando. Triple H… quiero decir, como ya dije, él es racista de frente. Tenía muchísimos celos de que yo llegara y recibiera ese gran empuje. Él era ‘Hurst Helmsley’, hermano… solo un luchador de media cartelera. No sé de dónde sacó la idea de que era una de las estrellas principales en ese entonces, porque no lo era. Los estelares éramos yo, Shawn Michaels, Stone Cold, The Undertaker y Sycho Sid. Triple H simplemente no estaba en ese grupo.

«Él no me soportaba. De verdad no. Y no estaría donde está hoy si no fuera por los esteroides. Luego tuvieron que ponerlo con Chyna porque no estaba conectando con la gente, así que pensaron que ella ayudaría, y así fue. Lo emparejaron con ella, y eso lo levantó un poco. Después se casó con la hija del jefe, y el resto es historia».