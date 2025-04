El actual director de contenido de la WWE, Triple H, tiene claro que las redes sociales y otras plataformas de Internet no son la vida real. Recientemente, leíamos a Tony Khan, presidente de AEW, explicar que escucha a todo el mundo, desde quienes están en la oficina hasta los luchadores o los fanáticos en sus casas. También a Nick Khan, presidente de WWE, comentando que es un error programar las historias en función de las opiniones vertidas en lugares como X o YouTube.

► Triple H y las críticas a WWE

Ahora, atendamos a las declaraciones de «The Game»:

“No le doy mucha importancia a lo que aparece en internet, a menos que eso se refleje en otras cosas que hacemos. Cuando Jey Uso ganó el Royal Rumble, mucha gente tuvo sus pensamientos, comentarios y opiniones al respecto, que al final del día, eso es lo que son: opiniones. Pero hay 15,000 personas en una arena y, como dijo Pat, hemos estado con entradas agotadas todo el tiempo, y el público está haciendo el ‘Yeet’ y enloqueciendo cuando él sale. Entonces, ¿a quién escuchamos? ¿A unos pocos? ¿O a la gran multitud? La gente tiene derecho a amar lo que ama y a no gustarle lo que no le gusta, y sus opiniones son válidas. Pero no puedes basar las decisiones en las opiniones de unos pocos cuando la mayoría siente algo distinto. Ahora bien, cuando la mayoría empieza a sentir lo mismo, ahí sí tienes que escuchar.

En la misma aparición, HHH habla sobre su inducción al Salón de la Fama en la Clase 2025:

“Pensé que simplemente no había leído bien la hoja del formato para la reunión que íbamos a tener. Pensé: ‘Si Shawn va a salir a promocionar algo y no lo vi en la hoja, tengo que empezar a prestar más atención’. Es un honor increíble. Fue un honor increíble que me lo dijeran ellos dos. Cuando hablábamos sobre el Salón de la Fama, yo no quería hacerlo. Teníamos otros planes, pero Nick (Khan) tomó la decisión por su cuenta—y él es el presidente, así que ¿qué podía hacer?”.