Triple Amenaza titular de duplas se daría en AEW All In 2024

Un año después del combate que enfrentó a The Young Bucks y FTR en AEW All In 2023, la rivalidad entre estas duplas no ha perdido fuelle, tras su quinta y por ahora última entrega en el PPV Dynasty cuatro meses atrás, con escaleras de por medio.

Tal victoria ruda allí por parte de los Bucks nos hizo prever un sexto enfrentamiento. Aunque su revancha podría tener la forma de una Triple Amenaza, según lo visto ayer en Collision.

Como recordarán si siguen AEW, The Acclaimed se ganaron una tentativa por el Campeonato Mundial de Parejas que portan Matt y Nick Jackson, y esta apunta a cobrarse en All In 2024. Pero al mismo tiempo, anoche FTR mostraron sus intenciones de retar a los Bucks allí, acusándolos de no elevar la división de duplas, pues no han defendido sus cetros ni una sola vez desde Dynasty.

A posteriori, una vez concluida la emisión de Collision, FTR dieron cuenta de The Acclaimed, a quienes avisaron de no tomarse muy en serio el combate Blood & Guts, hasta concluir con un aviso hacia estos y los Bucks: los «Top Guys» reconquistarán el Campeonato Mundial de Parejas AEW en All In.

► Cartel provisional de AEW All In

A falta de oficializarse este presumible The Young Bucks vs. The Acclaimed vs. FTR, les recuerdo el menú luchístico confirmado de AEW All In 2024, cita a celebrarse el 25 de agosto desde el Wembley Stadium de Londres (Inglaterra).