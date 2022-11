Triple amenaza por el Campeonato de Estados Unidos en Survivor Series

El Campeonato de Estados Unidos se disputará en una triple amenaza en Survivor Series 2022, donde Seth Rollins defenderá el cetro ante Bobby Lashley y Austin Theory.

Hace un par de semanas ambos luchadores se pusieron en la órbita del título de «Freakin» Rollins, cuando Theory intentó cambiar el maletín de Money in the Bank por el cetro estadounidense, pero todo fue confusión.

Lashey intervino en el combate y evitó que se coronara a un nuevo campeón de Estados Unidos, convirtiéndolo en el peor cobro de la historia de WWE. Esto hizo que Austin Theory enfureciera y regresó con una actitud diferente. Es así que se pactó un duelo entre los tres para Survivor Series, con el título en juego.

Rollins y Theory dejaron en claro que en el combate dejarán todo en el ring para quedarse con el cetro.

BREAKING: @WWERollins will defend his #USTitle this Saturday at #SurvivorSeries in a Triple Threat Match against @fightbobby & @_Theory1!

🎟 https://t.co/8LbnFMacHH pic.twitter.com/gp3oZJKiLa

— WWE (@WWE) November 22, 2022