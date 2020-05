Triple Amenaza se suma al cartel de NXT TakeOver: In Your House

Este miércoles, pudo cortarse el aire con un cuchillo cuando al inicio del episodio de NXT, Tommaso Ciampa confrontó a Karrion Kross, avisándole de que tendrán más que palabras en el próximo especial de la marca dorada, NXT TakeOver: In Your House. Un mano a mano confirmado minutos después por WWE, y que supuso el primero añadido al cartel.

Pero durante este episodio, quedaron trazados cuatro encuentros más que presumiblemente se sumarán al menú de dicho especial, ya comentado en SÚPER LUCHAS. Entre ellos, uno que hoy se hace oficial.

«¡Charlotte Flair defenderá el Campeonato Femenil NXT en una Triple Amenaza contra Rhea Ripley & Io Shirai en NXT TakeOver: In Your House, como primero informó TV Guide!»

► Primera lucha titular de NXT TakeOver: In Your House

Las hostilidades entre "The Queen" (quien bajo su particular compaginación de marcas, actúa como ruda en NXT) y Ripley se remontan al camino hacia WrestleMania 36. Allí, Flair destronó a la australiana y desde entonces, el ego de la 12 veces campeona femenil no ha parado de crecer. Mientras, la semana siguiente Shirai salió vencedora de una lucha de escaleras que la posicionó de contendiente número uno al cetro que nos ocupa.

Y como ya dije, el regreso de Ripley hace dos semanas puso la base para el encuentro que nos ocupa, pues hizo el salve a Shirai al ser atacada por Flair cuando esta se autodescalificó. Un "rescate" de Ripley que no gustó mucho a la nipona, decretándose un choque entre ellas para el episodio de esta semana... que fue interrumpido por Flair.

Por tanto, tenemos ya dos atractivos puntos para NXT TakeOver: In Your House.

CAMPEONATO FEMENIL NXT

Charlotte Flair (c) vs. Rhea Ripley vs. Io Shirai

Tommaso Ciampa vs. Karrion Kross

Everyone wants the crown. No one knows how to wear it properly. #WWENXT #NXTTakeOver https://t.co/FNKeMI2x8f — Ms. WrestleMania (@MsCharlotteWWE) May 22, 2020