Trinity: «En IMPACT! me siento valorada y respetada»

Como «bendición disfrazada» calificó Trinity el pasado abril su salida de WWE, bajo una de sus primeras entrevistas desde aquel cambio de aires. La otrora Naomi ya sabría entonces que IMPACT! Wrestling iba a tenderle poco menos que una alfombra roja.

Ser ex-WWE supone el mejor punto que puedes mostrar en tu currículo a ojos de determinadas empresas, sabedoras del tirón mediático que solamente puede ofrecer el gigante estadounidense. Aunque Trinity no posee la calidad de muchas de las «Knockouts» de Impact, como Deonna Purrazzo, Masha Slamovich o Jordynne Grace, en apenas dos meses bajo sus focos conquistó el título mundial femenil.

Con una primera defensa exitosa ante Purrazzo en el reciente Emergence y una segunda frente a Alisha Edwards en Victory Road la semana que viene, se prevé que Trinity conserve su estatus al menos hasta Bound For Glory (21 de octubre). Pocas gladiadoras han gozado de tan buena posición en tan poco tiempo dentro de la «Impact Zone».

Ahora, bajo entrevista con Muscle Man Malcolm, Trinity dedica una suerte de panegírico a sus actuales empleadores, confesando sentirse en el lugar correcto. Palabras que seguro pueden interpretarse como una pulla contra WWE, donde dijo sentirse humillada.

«Estoy muy contenta y estoy en un muy buen sitio. Creo que recibo estas increíbles oportunidades y trabajo en ellas semana tras semana. Siento que mi confianza está creciendo y que estoy mejorando. Estoy verdaderamente entusiasmada, llena y satisfecha teniendo todos estos encuentros diferentes. Pienso que tener muchas rivales diferentes y aprender de estilos diferentes me está ayudando a mejorar como luchadora, como intérprete, como competidora.

«Está siendo un viaje increíble y también por estar alejada de lo que siempre he conocido en este mundo luchístico, por cómo llegué y estar hoy en algo tan distinto, alejada de mi esposo y tú sabes, de mis otros amigos y mi círculo de apoyo. Está siendo un aprendizaje increíble y estoy muy contenta por ello.

«Pienso que mi relación [con Impact] es una relación de confianza y me siento escuchada, me siento valorada, siento que me echan cuenta, me siento respetada y muy agradecida por ello».