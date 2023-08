Trinity «elimina» a Jey Uso en una foto familiar

Una de las grandes preguntas entre el WWE Universe en estos momentos es qué va a pasar con la historia de The Usos, dentro de The Bloodline Saga. Jey Uso no solo fue traicionado por Jimmy Uso en SummerSlam para en el SmackDown siguiente atacarlo, sino que renunció a la WWE. Hay quienes especulan con que volverá a la compañía de la mano de The Rock para introducir a este en la historia de la facción. Ello mientras se ha anunciado que Jimmy estará en el programa de la marca azul esta semana.

► Trinity «elimina» a Jey Uso y Solo Sikoa

Antes de ver qué tiene que decir y si hacen aparición en el mismo Roman Reigns, Solo Sikoa y Paul Heyman -probablemente Jey esté más tiempo fuera de la programación- confirmamos que esta trama ha llegado del McMahon Empire a IMPACT, donde la esposa de Jimmy, Trinity, es Campeona Mundial Knockouts. En varias ocasiones se habló de si ella podría haber tomado parte en todo esto que está pasando y si bien actualmente es imposible ha querido hacerlo a través de una foto familiar.

Como vemos en esta reciente publicación en Instagram Stories de la luchadora, eliminó las caras tanto de Jey Uso como de Siko Sikoa mientras tanto ella como su marido lucen encantados. Y mientras el niño que aparece delante de todo los mira como preguntándose qué está pasando pues ahora están todos tan contentos y hace tan solo unos días se estaban pegando en la televisión nacional. Algún día quizá lo entienda. ¿Será una nueva generación de The Bloodline? De momento, la historia sigue adelante.

En cuanto al siguiente capítulo, más allá de la aparición de Jimmy Uso en SD, no sería en Payback: «Sabemos que la confrontación entre Jimmy y Jey Uso se está posponiendo para brindarle más tiempo de desarrollo y probablemente presentarla en un show de mayor relevancia«.