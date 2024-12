Trick Williams habló sobre la traición de The New Day

Durante el episodio de WWE RAW de la semana pasada, Kofi Kingston y Xavier Woods traicionaron a Big E, acusándolo de haberlos abandonado durante los últimos meses. Sin embargo, lo más doloroso fue el hecho de que estos eventos sucedieron cuando el ex Campeón WWE volvía a la programación semanal de WWE por primera vez en dos años, con motivo de la celebración de los diez años de The New Day. Tras los recientes eventos, Kofi Kingston decidió no dar detalles en torno al futuro del equipo, pero no hubo que esperar mucho tiempo para averiguarlo, puesto que en el reciente Monday Night Raw el dúo fue ampliamente abucheado y apenas se les permitió hablar.

► Trick Williams se mostró sorprendido por la actitud de Woods y Kingston

Recientemente, el Campeón NXT Trick Williams, al igual que otras Superestrellas y ex Superestrellas, ha decidido dar su punto de vista sobre los acontecimientos recientes. Durante una entrevista reciente en No-Contest Wrestling, el Campéon NXT mencionó que la parte más discordante fue ver un cambio tan drástico en Xavier Woods y Kofi Kingston.

«Honestamente, odias verlo. Crecí con un grupo de chicos… algo así como lo era The New Day. Y luego, a veces, son pequeñas cosas las que suceden, o grandes cosas en este caso, las que realmente arruinan una gran hermandad«.

«Ver este lado de Xavier Woods, ver este lado de Kofi, me sorprende. Kofi es uno de esos tipos que pensé que era tan sólido. Literalmente estoy aquí luchando porque vi ‘KofiMania’. Eso es lo que me inspiró a decir: ‘Oye, la lucha libre es realmente especial. Creo que puedo hacer este crossover aquí mismo'». Fue Kofi. Así que verlos cambiar de bando y derrotar a Big E me parece una locura. Supongo que tendremos que esperar y ver cómo se desarrolla todo esto».