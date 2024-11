Empezó como siempre lo hace y como ocurre no tantas veces la situación está tomando cariz de quizá llevarse a cabo. Hablamos de ese comentado enfrentamiento entre Trick Williams y Booker T, el actual Campeón NXT y la mitad del equipo de comentaristas del mismo territorio de desarrollo de WWE. Anteriormente, este, también miembro del Salón de la Fama, apuntaba:

“Me encantaría salir ahí y darle una lección a Trick Williams, solo para mostrarle la verdadera técnica y el arte, el flujo de estar ahí fuera. La cosa es que él tiene mucho flow en este momento. Tiene mucho ritmo. Pero hay algunas cosas en las que tendremos que trabajar. Entrar al ring con Trick definitivamente sería uno de esos combates que son un sueño hecho realidad”.

Y ahora el luchador, y su alumno, muestra de nuevo interés en Ten Count Media, donde también apunta la posibilidad de que la lucha no resulte de buena calidad, como ocurrió recientemente con el combate de Mike Tyson contra Jake Paul, que fue totalmente decepcionante. Claro, eso nunca se sabe hasta que sucede, por lo que habría que ver si realmente es así.

«Sería un honor. Como todos saben, el respeto que tengo por Booker T, la influencia incluso en algunos de mis movimientos. Booker T, en mi opinión, es definitivamente uno de los mejores en hacerlo. Definitivamente está en mi top tres o top cinco. Poder compartir su último combate, sería increíble. Espero poder manifestarlo, necesitamos que eso suceda. Pero, ¿Booker T dándome una lección? Voy a decir, el fin de semana pasado vimos a Jake Paul y Mike Tyson. Lo dejo ahí, lo dejo ahí. Vamos, hombre. Díganle que si quiere demostrarme lo contrario, hagamos que esto suceda».

¿Te gustaría ver a Trick Williams contra Booker T?

