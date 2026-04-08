Trick Williams ya piensa en su entrada de WrestleMania 42

Trick Williams fue ascendido oficialmente al elenco principal de la WWE a principios de este año, justo cuando él y Sami Zayn se conocieron. Desde allí, su popularidad ha ido creciendo y ahora, ambos protagonizarán su primer combate individual televisado al enfrentarse por el Campeonato de Estados Unidos en la segunda noche de WrestleMania 42.

► Trick Williams debutará en WrestleMania

Por primera vez en su carrera, Trick Williams subirá al ring del evento anual más importante de la WWE, WrestleMania. Con esto en mente, el ex Campeón planea hacer un gran debut en el escenario, y una entrada memorable, y así lo confesó durante una entrevista reciente en «Mornings With Mero» cuando le preguntaron qué podían esperar los fanáticos de su llegada al gran evento.

«Si saben algo de Trick Williams, saben que llego y me luzco con mis entradas. Uh oh, tenemos lazos familiares. ¿Saben a qué me refiero? Y ya que tenemos esos lazos familiares, podría traer a las estrellas. Podría ir hasta la Vía Láctea y traer algunas estrellas. Tenemos esta entrada aquí mismo, hombre. Vamos a subir el volumen. Vamos a subir el volumen».

Por ahora, los detalles de la entrada de Williams en WrestleMania 42 siguen siendo desconocidos, aunque, según la edición de la semana pasada de «WWE SmackDown», es probable que los fanáticos vean la participación del rapero Lil Yachty, quien lo acompañó durante su entrada el pasado viernes, e incluso quiso invitarlo personalmente a la estrella de la música a acompañarlo en WrestleMania.