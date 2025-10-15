Trick Williams y Ricky Starks se enfrentarán en Halloween Havoc

Ricky Saints eligió rival para Halloween Havoc, pues lanzó un reto directo a Trick Williams para luchar por el Campeonato NXT.
Ricky Saints inauguró el show dejando clara su intención de marcar una nueva era a su manera. El campeón, recibido con una ovación, aseguró que nunca se rendirá aunque las circunstancias estén en su contra, a diferencia de Trick Williams, a quien llamó “un iluso” por creerse la cara de la marca. Acto seguido, lanzó el reto para enfrentarlo por el Campeonato de NXT en Halloween Havoc.
Message sent. Message received. @_trickwilliams and Ricky Saints aren’t holding anything back tonight! 😲@starkmanjones pic.twitter.com/vphX5Yl4Mf
— WWE (@WWE) October 15, 2025
Trick respondió desde la pantalla, acusando a Saints de estar celoso y afirmando que hace todo mejor que él, aceptando finalmente el reto. El campeón, visiblemente molesto por no tenerlo frente a frente, prometió demostrar en Halloween Havoc por qué es “absoluto”.
► ¿Qué pasará ahora?
El duelo entre Ricky Saints y Trick Williams promete ser uno de los más intensos de Halloween Havoc 2025. Con el orgullo y el título en juego, NXT se prepara para una confrontación que podría redefinir quién es realmente la cara de la marca.