Trick Williams y Ricky Starks se enfrentarán en Halloween Havoc

Ricky Saints eligió rival para Halloween Havoc, pues lanzó un reto directo a Trick Williams para luchar por el Campeonato NXT.

Ricky Saints inauguró el show dejando clara su intención de marcar una nueva era a su manera. El campeón, recibido con una ovación, aseguró que nunca se rendirá aunque las circunstancias estén en su contra, a diferencia de Trick Williams, a quien llamó “un iluso” por creerse la cara de la marca. Acto seguido, lanzó el reto para enfrentarlo por el Campeonato de NXT en Halloween Havoc.

Trick respondió desde la pantalla, acusando a Saints de estar celoso y afirmando que hace todo mejor que él, aceptando finalmente el reto. El campeón, visiblemente molesto por no tenerlo frente a frente, prometió demostrar en Halloween Havoc por qué es “absoluto”.

► ¿Qué pasará ahora?

El duelo entre Ricky Saints y Trick Williams promete ser uno de los más intensos de Halloween Havoc 2025. Con el orgullo y el título en juego, NXT se prepara para una confrontación que podría redefinir quién es realmente la cara de la marca.