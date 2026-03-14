SmackDown: Trick Williams venció a Jacob Fatu con ayuda de Drew McIntyre

Jacob Fatu ha sido el reto más complicado que ha enfrentado Trick Williams desde que ascendió al elenco principal. Después de que McIntyre renunciara, tras bambalinas Fatu le dijo a Nick Aldis que necesitaba saber qué hacer, pues quería patearle el trasero a McIntyre, usando el verbo «Whoop». Trick Williams, que pasaba por ahí, le dijo que eso de «whoop» es básicamente marca registrada suya, así que de esta manera comenzó una nueva rivalidad.

► Momentos clave

Desde el principio, Trick Williams se dio cuenta de lo complicada que sería la lucha, pues cada vez que intentaba golpear la cabeza de Fatu, éste sólo se reía. Es clave el que los samoanos sean de coco duro, pues es una parte de su cuerpo que utilizan como arma.

Durante el corte comercial, Williams pudo sacar del ring a Fatu y le azotó la cara en la mesa de comentaristas. Luego intentó disminuirlo con un candado. Fatu se lució al esquivar un lariat y lanzarse con el vuelo giratorio en reversa que le aprendió a LA Park en MLW.

Williams logró conectar patada giratoria seguida de una rompecuellos para dos segundos. Posteriormente, un flapjack y un azotón frontal. Fatu contraatacó con un Samoan Drop. Luego, un caderazo en la esquina. Subió a las cuerdas y conectó Swanton Bomb, pero Williams rompió la cuenta.

Williams escapó del ring. Fatu le impactó un caballazo y lo mandó de regreso. En eso, Drew McIntyre apareció y golpeó a Fatu sin que lo viera el réferi. Williams sólo tuvo que rematarlo para conseguir el triunfo más importante de su carrera.

► ¿Y ahora qué?

Aunque McIntyre había renunciado, decidió reincorporarse a SmackDown sin que el cuerpo de seguridad hiciera nada. Su rivalidad con Jacob Fatu sigue viva.